Врачи выступили с предупреждением из-за состояния здоровья Трампа: что с ним не так
Врачи выступили с предупреждением из-за состояния здоровья Трампа: что с ним не так

Американские врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья Дональда Трампа и призвали к срочному обследованию.

19 мая 2026, 09:15
Slava Kot

В Соединенных Штатах растут сомнения в пригодности Дональда Трампа продолжать занимать пост президента. Группа американских врачей из более чем 30 специалистов в области неврологии, психиатрии и психологии выразили обеспокоенность психическим и физическим состоянием американского лидера.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Медики в журнале British Medical Journal опубликовали заявление, в котором утверждают, что наблюдают у Трампа признаки возможного когнитивного ухудшения. Среди симптомов они называют бессвязный язык, резкие переходы между темами, проблемы с концентрацией внимания и заметную усталость во время публичных выступлений. Часть экспертов также обратила внимание на видео и фотографии, где президент США дремлет во время официальных мероприятий или имеет неустойчивое шествие.

Врачи подтверждают "мегаломанские и бредовые убеждения Трампа". Все из-за недавнего изображения, созданного искусственным интеллектом, на котором он изображен как Иисус. После волны критики Трамп удалил публикацию, объяснив, что считал эту фигуру врачом.

Как следствие, в своем заявлении врачи назвали ситуацию "очевидной и непосредственной угрозой", призвав к срочному медицинскому обследованию президента. В то же время они подчеркнули, что не ставят официальный диагноз дистанционно, поскольку в психиатрии действует принцип Голдвотера, запрещающий делать выводы без личного осмотра пациента.

Сам Трамп ранее неоднократно уверял, что находится в отличной форме, а также хвастался прохождением "сложных тестов на IQ". Однако, как отмечают американские медиа, речь шла о тестах MOCA – это стандартная процедура для раннего выявления когнитивных нарушений, а не проверки интеллекта.

На фоне сообщений о здоровье президента США стало известно, что в конце мая Трамп должен пройти медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пресс-секретарь Белого дома заявила о "безумии" Трампа.

Также "Комментарии" писали, что врач Комаровский оценил здоровье Трампа.



Источник: https://www.bmj.com/content/393/bmj.s905
