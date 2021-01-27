YouTube не разблокировал канал Трампа: названы причины

Крупнейший в мире видеохостинг YouTube не снял в положенный срок блокировку с канала бывшего президента США Дональда Трампа. Как выяснилось, на это были определенные причины. Об этом сообщает издание Politico.

Канал Трампа на YouTube заблокирован на неопределенный срок - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, YouTube продлил ограничения для канала Трампа, так как у компании есть опасения, что экс-президент будет призывать людей к насилию. Представитель YouTube Айви Чой отмечает, что команда YouTube постоянно следит за ситуацией.

Напомним, что 12 января на канале Дональда Трампа на YouTube был удален новый загруженный видеоролик. Причиной тому послужили нарушения правил платформы. Это было первое предупреждение, потому канал не удалили, а лишь заблокировали на время.

Как оказалось, канал Трампа был заблокирован еще раз. Только теперь на неопределенный срок. Кроме того, помимо блокировки, администрация видеохостинга лишила адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани возможности монетизировать ролики на канале. Это связано с неоднократным нарушением со стороны Джулиани политики видеохостинга. По словам Айви Чой, адвокат распространял информацию о фальсификации результатов голосования на выборах в прошлом году.

Итак, на сегодняшний день у Трампа не осталось своего аккаунта в Twitter, так как его удалили навсегда. В соцсети Facebook его заблокировали на неопределенный срок. Теперь и видеохостинг YouTube пополнил этот список, ограничив ему доступ к своему каналу.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что Трамп учредил "Офис бывшего президента" во Флориде, а также о том, что стал известен размер президентской пенсии Трампа.





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