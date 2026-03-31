logo

BTC/USD

66609

ETH/USD

2037.99

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Золотой унитаз установили в честь Трампа на Национальной аллее в Вашингтоне (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Золотой унитаз установили в честь Трампа на Национальной аллее в Вашингтоне (ФОТО)

На Национальной аллее в Вашингтоне появилась сатирическая инсталляция трона с золотым унитазом.

31 марта 2026, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

На Национальной аллее в Вашингтоне появилась необычная инсталляция в виде трона с золотым унитазом. Арт-объект установила партизанская художественная группа Secret Handshake как символическую критику политики президента США Дональда Трампа.

Золотой унитаз в Вашингтоне. Фото: Maxine Wallace/The Washington Post

Трон-туалет выкрашен золотой краской и установлен на постаменте из искусственного мрамора. Вместо традиционного сиденья трона там установлен золотой унитаз. Рядом находится табличка с надписью "Трон, достойный короля".

Золотой унитаз установили в честь Трампа на Национальной аллее в Вашингтоне (ФОТО) - фото 2

В Вашингтоне установили "золотой унитаз". Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Авторы объясняют, что работа является сатирой на реконструкцию Белого дома, инициированную администрацией Трампа.

"Во времена беспрецедентного раскола, эскалации конфликта и экономических потрясений президент Трамп сосредоточился на том, что действительно имело значение: реконструкция ванной комнаты Линкольна в Белом доме", — написано на табличке.

Инсталляция также содержит рулон туалетной бумаги с надписью "Secret Handshake". По данным американских медиа, ранее эта группа устанавливала другие провокационные скульптуры в столице США. Одна из них изображала Дональда Трампа, который держится за руки с финансистом Джеффри Эпштейном.

После возвращения к власти Трамп инициировал масштабную реконструкцию комплекса Белого дома. В частности, интерьер Овального кабинета получил дополнительные золоченые элементы, а на месте восточного крыла планируется строительство нового бального зала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США переименуют аэропорт в честь Трампа.

Также "Комментарии" писали, что архитекторы обнаружили критические ошибки бального зала Трампа за 400 млн долларов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/us/golden-toilet-mocks-trump-decor-white-house-defends-renovations-2026-03-30/
Теги:

Новости

Все новости