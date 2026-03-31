Золотой унитаз установили в честь Трампа на Национальной аллее в Вашингтоне (ФОТО)

На Национальной аллее в Вашингтоне появилась необычная инсталляция в виде трона с золотым унитазом. Арт-объект установила партизанская художественная группа Secret Handshake как символическую критику политики президента США Дональда Трампа.

Золотой унитаз в Вашингтоне. Фото: Maxine Wallace/The Washington Post

Трон-туалет выкрашен золотой краской и установлен на постаменте из искусственного мрамора. Вместо традиционного сиденья трона там установлен золотой унитаз. Рядом находится табличка с надписью "Трон, достойный короля".

В Вашингтоне установили "золотой унитаз". Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Авторы объясняют, что работа является сатирой на реконструкцию Белого дома, инициированную администрацией Трампа.

"Во времена беспрецедентного раскола, эскалации конфликта и экономических потрясений президент Трамп сосредоточился на том, что действительно имело значение: реконструкция ванной комнаты Линкольна в Белом доме", — написано на табличке.

Инсталляция также содержит рулон туалетной бумаги с надписью "Secret Handshake". По данным американских медиа, ранее эта группа устанавливала другие провокационные скульптуры в столице США. Одна из них изображала Дональда Трампа, который держится за руки с финансистом Джеффри Эпштейном.

После возвращения к власти Трамп инициировал масштабную реконструкцию комплекса Белого дома. В частности, интерьер Овального кабинета получил дополнительные золоченые элементы, а на месте восточного крыла планируется строительство нового бального зала.

