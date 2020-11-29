Исламисты линчевали более 100 мирных жителей в Африке - ООН

По меньшей мере 110 мирных жителей были убиты в субботу членами "Боко Харам" в деревне на северо-востоке Нигерии, согласно докладу Организации Объединенных Наций. Отмечено, что это нападение является одним из самых кровавых в регионе за всю историю.

Фото: похороны мирных жителей в Нигерии (Le Figaro)

"28 ноября, днем, вооруженные люди прибыли на мотоциклах и совершили жестокое нападение на мужчин и женщин, работающих на полях в Кошобе", — сказал в воскресенье координатор гуманитарной помощи Кошобе ООН в Нигерии, Эдвард Каллон.

"По меньшей мере 110 мирных жителей были хладнокровно убиты", — добавил он.

В пресс-релизе ООН упоминается джихадистская группировка "Боко харам", которая более десяти лет нападает на людей в этом регионе и контролирует часть территории.

Напомним, исламистские боевики обезглавили больше 50 людей перед тем, как расчленить их тела в ходе нападения в Мозамбике. Преступники также похитили несколько женщин. Среди убитых были найдены останки как минимум 15 мальчиков, участвовавших в церемонии инициации мужчин.

Ранее "Комментарии" сообщали, что многие французы устраивают акты вандализма на фоне ухудшения отношений с исламскими странами, введения нового закона, который называют расистским, и ужесточения контроля внутри страны после недавних терактов.













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