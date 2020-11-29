kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.11.2020

BTC/USD

18105.17

ETH/USD

554.15

LTC/USD

78.04

НБУ 29.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Африка Исламисты линчевали более 100 мирных жителей в Африке - ООН
commentss НОВОСТИ Все новости

Исламисты линчевали более 100 мирных жителей в Африке - ООН

Это нападение является одним из самых кровавых в регионе за всю историю

сегодня, 18:25
Автор:

Татьяна Лозовенко

По меньшей мере 110 мирных жителей были убиты в субботу членами "Боко Харам" в деревне на северо-востоке Нигерии, согласно докладу Организации Объединенных Наций. Отмечено, что это нападение является одним из самых кровавых в регионе за всю историю.

Исламисты линчевали более 100 мирных жителей в Африке - ООН

Фото: похороны мирных жителей в Нигерии (Le Figaro)

"28 ноября, днем, вооруженные люди прибыли на мотоциклах и совершили жестокое нападение на мужчин и женщин, работающих на полях в Кошобе", — сказал в воскресенье координатор гуманитарной помощи Кошобе ООН в Нигерии, Эдвард Каллон.

"По меньшей мере 110 мирных жителей были хладнокровно убиты", — добавил он.

В пресс-релизе ООН упоминается джихадистская группировка "Боко харам", которая более десяти лет нападает на людей в этом регионе и контролирует часть территории. 

Напомним, исламистские боевики обезглавили больше 50 людей перед тем, как расчленить их тела в ходе нападения в Мозамбике. Преступники также похитили несколько женщин. Среди убитых были найдены останки как минимум 15 мальчиков, участвовавших в церемонии инициации мужчин.

Ранее "Комментарии" сообщали, что многие французы устраивают акты вандализма на фоне ухудшения отношений с исламскими странами, введения нового закона, который называют расистским, и ужесточения контроля внутри страны после недавних терактов.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/au-moins-110-civils-tues-dans-une-attaque-djihadiste-au-nigeria-20201129
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ