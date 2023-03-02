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Глава МИД Беларуси признался в страхах аннексии Беларуси. Вскоре он скончался

Белорусский чиновник рассказал о своих страхах российской аннексии перед тем, как загадочно умер

сегодня, 19:40
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Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал, что перед загадочной смертью руководителя МИД Беларуси Владимира Макея он поделился своими опасениями по поводу российской аннексии Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на финское издание Iltalehti.

Глава МИД Беларуси признался в страхах аннексии Беларуси. Вскоре он скончался

Макей боялся, что Россия аннексирует Беларусь. Фото из открытых источников

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во время интервью для Iltalehti рассказал о последней встрече со своим коллегой из Беларуси Владимиром Макеем, погибшим при невыясненных обстоятельствах. Во время приватного разговора Макей сообщил, что волнуется, ведь после аннексии четырех украинских областей, по его мнению, Беларусь могла стать следующей.


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"Он очень волновался, будет ли Беларусь пятой. С его лба капал пот, и он сказал, что никогда не знает, кто будет следующим", — говорит Хаависто, и добавляет, что такие слова необычно слышны, ведь снаружи все видят как Белоруссия поддерживает Россию в войне.

Вероятно страх Владимира Макея не был безосновательным, ведь в феврале произошла утечка документов, свидетельствующая, что Россия собирается медленно аннексировать Беларусь до 2030 года. Макей не был сторонником идей Путина, и, возможно, его смерть стала предупреждением для Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Финляндия назвала количество танков Leopard 2, которые передаст Украине в новом пакете военной помощи.

Также "Комментарии" писали, что норвежские журналисты обнародовали план Путина по государственному перевороту в Молдове. Кремль планировал привлечь граждан нескольких стран для создания хаоса на улицах столицы, и в этот момент ученые бойцы должны были войти в административные здания правительства и захватить власть.



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Источник: https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/ceb57fd2-6ed9-4443-a0e0-8ec1a750ed4b
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