Миграционная атака со стороны Беларуси и геополитический расклад: эксперты оценили ситуацию

В открытом письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу 24 политика из 16 стран (включая Украину) призвали к решительным и согласованным действиям в ответ на нападение на Европейский Союз с помощью мигрантов со стороны режима Александра Лукашенко. Среди прочего призвали расследовать, участвуют ли третьи страны в поддержке незаконной деятельности режима Лукашенко. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" это заявление и возможную реакцию коллективного Запада на происходящи миграционный кризис, который может зацепить и Украину.

Беларусь (фото из открытых источников)





Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко уверен, что первоочередное задание для Польши, других европейских стран на границе с Республикой Беларусь (РБ), всего Европейского союза и стран НАТО – не вестись на провокации.





"Сегодня непризнанный режим Лукашенко, а также за его спиной – Кремль делают всё, чтобы против нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Южной Азии польские пограничники и силовики применили летальное оружие. Нужна картинка "кровожадности и нецивилизованности" западного мира, что не только будет играть на руку внутренней русской пропаганде, но и создаст дезинтеграционную повестку в самом ЕС, – поясняет эксперт. – Тематика мигрантов вносит смятение в отношениях между членами Евросоюза. Достаточно вспомнить конфликт между Брюсселем и той же Польшей вокруг несогласия с распределением квот на размещение мигрантов из Сирии. Плюс – недовольство граждан ЕС несовершенным подходом к проблематике мигрантов, не без помощи РФ, меняет политический ландшафт в странах Европейского содружества, усиливая правые течения".





Крайне важным в выше названом открытом письме является призыв к нахождению единой скоординированной позиции и ответа на гибридные агрессивные действия, считает Игорь Чаленко.





"Как по мне, в первую очередь не нужно медлить с принятием пятого пакета санкций против РБ. Среди предложенных в письме шагов считаю тактически эффективным блокирование белоруской авиации и других задействованных авиакомпаний для частичного предотвращения накопления нелегальных мигрантов в Беларуси, – отмечает эксперт. – Прискорбно, что пока Путин и Лукашенко играются в геополитику, белорусский народ вынужден нести на своём горбу тяготы от нарушения привычной жизни и наблюдать на своих улицах увеличение количества асоциальных лиц без знания языка, ухудшение криминогенной обстановки. К сожалению, это лишь одно из последствий утопленных в крови акций протеста и деморализации оппозиционного движения после президентских выборов в прошлом году".





Игорь Чаленко уверен, что только внутренние политические настроения смогут изменить тот курс, которым сегодня ведёт Беларусь режим Лукашенко.





"Тотальные санкции мирового сообщества лишь сильнее подтолкнут Минск к интеграцию с РФ, что и сегодня происходит семимильными шагами. Европейский союз точно не будет спасать РБ из когтей "двуглавого орла". Хочу напомнить, что сегодня Брюссель использует новый подход общения с Россией – сопротивления, сдерживания и взаимодействия. А это значит, что гибридное давление Кремля не повлечёт за собой, например, закрытие того же "Северного потока-2". Хотя угрозы Лукашенко перекрыть трубу "Ямал-Европа", которая принадлежит дочерней структуре Газпрома, лишь подтверждает ненадёжность российского партнёра для стран ЕС, поскольку политика в данном случае превалирует над экономикой. Подобная стратегия умиротворения со стороны Запада ещё в конце тридцатых годов прошлого столетия показала свою нежизнеспособность, поскольку лишь усиливает аппетиты агрессора", – предупреждает руководитель Центра анализа и стратегий.





Мощным фактором для противодействия РФ могли бы стать США, считает он. Однако сегодня администрация Байдена взяла курс на приоритетное оппонирование Китаю. Также взята полугодичная пауза в принятии решений после июньской встречи Байдена с Путиным в Женеве – для финализации нового виденья формата соответствующих двусторонних отношений.





"Думаю, Россия рассматриваются сейчас именно через призму противоречий Вашингтона с Пекином. Потому необходимо говорить о необходимости усиления кооперации в рамках североатлантического региона, и не только в военном аспекте через НАТО. Это, в частности, вопрос диверсификации газоснабжения ЕС, реализация политики декарбонизации, дальнейшее развёртывание зеленой энергетики, – поясняет Игорь Чаленко. – И США, и ЕС должны осознать, что для противовеса поглощения Россией РБ и сопутствующей недружественной политике, необходимо интенсифицировать вопрос сотрудничества с Украиной для ускорения нашей европейской и евроатлантической интеграции. Это ломает весь идеологический фундамент политики Путина по воссозданию империи".





Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев считает неправильным обвинять в сложившейся ситуации Лукашенко и Беларусь.





"Во-первых, то, что делали Польша и Литва по отношению к Беларуси в прошлом году (поддержка попытки свержения государственной власти) – это акт гибридной войны. И белорусские власти отвечают на него вполне закономерно. Во-вторых, не Беларусь вторглась в Ирак в 2003 и разрушила его до такой степени, что теперь оттуда бегут толпы мигрантов. Это сделали США и их союзники по НАТО", – говорит Даниил Богатырев.





По его мнению, на вопрос о том, что должен делать Запад в сложившейся ситуации, ответ один:

"Отстать от Беларуси и прекратить бездумную экспансионистскую политику по смене неугодных режимов".





Напомним, Российская Федерация отправила своих десантников в Беларусь.

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