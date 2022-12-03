Россия продолжает давить на Лукашенко. Соратник президента Беларуси в больнице, а Шойгу в Минске

Министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Беларусь встретился с Лукашенко и министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Кремлевские политики продолжают оказывать давление на Александра Лукашенко, чтобы армия Беларуси начала активные военные действия в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на белорусские СМИ.



Президент Белоруссии и министр обороны России. Фото из открытых источников

В ходе встречи Лукашенко заявил министру обороны России, что Беларусь готова отражать любые нападения на ее территорию.

"Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того чтобы в случае необходимости первые ряды наши — защитники Союзного государства смогли отбить любую агрессию", — говорит белорусский диктатор.

Кроме того, президент Белоруссии отметил, что никто не хотел войны и конфликтов с НАТО.

"Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим", – заявил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси снова обвинил Запад и Украину в том, что война до сих пор продолжается.

Интересно, что Шойгу встретился с Лукашенко на фоне того, что соратник Лукашенко, председатель верховного суда Валентин Сукало попал в больницы. Это выглядит достаточно подозрительно после смерти министра иностранных дел Беларуси Макея.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о хитром плане Лукашенко. Президент Беларуси не хочет отправлять свою армию в Украину и создает информационные поводы остаться в стране.

Также "Комментарии" писали о радикальном решении, которое принял Кремль . Путин хочет ликвидировать Лукашенко и таким образом объединить белорусскую армию с российской.

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