В сеть попали фото документа, где отмечается, что Лукашенко агент КГБ

В обнародованном документе сотрудник КГБ создали характеристику завербованного Александра Лукашенко. В тексте указано, что агент имеет позывной "Валет". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на проект Inform Napalm.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Обнародованный документ датирован 7 октября 1987 года. В характеристике указано, что "Валет" является общительным человеком и легко входит в доверие. Далее в документе говорится, что Лукашенко имеет связи с партийцами и членами международных делегаций. Отмечено, что будущий президент Белоруссии следит за политическими делами в стране и мире.

Кроме положительных и нейтральных характеристик, в документе сообщают о хитрости Лукашенко.

"Отмечается чрезмерная хитрость "Валета", приверженность интригам и жажда власти", — пишут в отчете об Александре Лукашенко.

В отчете подчеркивают, что при работе с "Валетом" нужно быть осторожным, ведь Лукашенко несколько раз использовал связи КГБ для своих личных целей. Вспоминают, что Лукашенко использовал свое служебное положение для отношений с женщинами, включая несовершеннолетних.

Посмотреть всю характеристику о президенте Беларуси, который и в 1987 году был завербован КГБ, можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Лукашенко хитрый план для Путина, чтобы не вводить белорусские войска в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что на президента Беларуси все больше давит руководство Кремля. Одним из таких моментов стал приезд министра обороны России Шойгу в Белоруссию и смерть одного из белорусских чиновников.

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