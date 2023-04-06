Почему заседание Совбеза РФ превратилось в фарс для Путина – какая была его цель

В среду, 5 апреля, российский диктатор Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, посвященное "обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности" на временно захваченных территориях материковой Украины (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей). Также традиционно обвинил в войне и "терактах" Запад и "киевский режим". Зачем было это шоу? О чём говорят путинские заявления? Что теперь ожидает временно оккупированные территории? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Данный Совбез был не о временно оккупированных территориях Украины, а о захваченной путинским режимом России

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик поделился таким мнением:

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Его и ликвидировали-то по указке Кремля, чтобы спровоцировать очередное закручивание гаек. Я не совсем понимаю, зачем добивать остатки и так запуганной, разгромленной формальной оппозиции. Разнообразных групп, связанных с Навальным и так далее. Все активные россияне, которые могли что-то делать, уже в эмиграции или за решеткой. А на свободе в РФ остались люди, выпавшие из политической активности". "Очевидно, что причиной сбора Совбеза касательно так называемой безопасности на временно оккупированных территориях Украины стала недавняя ликвидация пропагандона Татарского-Фомина в Питере

По словам эксперта, отдельные элементы организации Навального и других оппозиционных групп, условной "болотной оппозиции" существуют. Порой проявляют минимальную активность. Но они находятся либо под "колпаком", либо на них постоянно охотятся.

"Дополнительные меры на фоне такой "профилактики" со стороны российских спецслужб по борьбе даже с тихими оппонентами режима, вряд ли были необходимы. Однако Кремль на такие меры пошел, – отмечает Виталий Кулик. – По сути, дана команда на тотальную ликвидацию любого инакомыслия. То есть, не только сетей, связанных с участниками "умного голосования" и так далее. Но борьба даже с теми, кого называют "ждунами". С людьми, которые имели ранее оппозиционные взгляды, когда-то засветились на каких-то протестах, но сейчас живут обычной жизнью. В Кремле посчитали, что даже такая узкая и не буйная прослойка – опасна. То есть, начинается борьба даже не с мыслями, которые высказываются вслух, но и – которые просто зреют или имеются внутри".

Так что, акцентирует эксперт, данный Совбез был, прежде всего, не о временно оккупированных территориях Украины, а о захваченной путинским режимом России.

"При этом, – продолжает Виталий Кулик, – нет сомнения, что Кремль будет усиливать террористический режим на временно оккупированных территориях. Это уже проявляется".

Где-то, по словам эксперта, перестали работать терминалы, которые ранее в каких-то магазинах втихую использовали для принятия украинских банковских карт. Резко усилилась борьба с параллельным российскому – украинским образованием.

"Ряд семей не отдавали детей в оккупационные школы, предпочитая учить дома по украинской программе. С помощью репетиторов, дистанционно и так далее. Многие учителя не пошли работать в оккупационные школы. А сейчас с помощью местных коллаборантов происходит усиленное вылавливание таких детей, обыски на квартирах, вскрытие "сеток", занимающихся образованием по украинским программам, аресты учителей, – рассказывает Виталий Кулик. – Активизировались также слухи о необходимости эвакуации со временно оккупированных территорий. По факту, началась вторая волна насильственной депортации с целью вывезти отсюда максимум людей, которых россияне подозревают в симпатиях к Украине (пусть даже пассивных симпатиях). И заселить их дома условными жителями Поволожья – очень центральной России".

Также этот Совбез был – об усилении позиций силовиков, считает эксперт. А именно – условной группы ФСБшников против ГРУшников (военная разведка).

Сбор Совбеза был нужен Путину, ради общественной демонстрации того, что якобы всё в порядке

Политолог Дмитрий Воронков уверен, что Путину сбор Совбеза нужен был ради общественной демонстрации того, что якобы всё в порядке, всё под контролем (или вскоре будет взято под контроль).

ему никто не поаплодировал после его спича. Хоть он явно этого ожидал. Так что мы стали свидетелями неудачно срежиссированной постановки с бездарным, провальным актером". "Но вряд ли Путин сам в это верит, – считает эксперт. – Достаточно было посмотреть на его выражение лица. Очень показательно, что на встрече с иностранными послами, которая прошла в тот же день (и где Путин также рассказывал сказки о том, что в войне виноваты США ),

Дмитрий Воронков предполагает, что, помимо демонстрационной составляющей, целью сбора коллаборантов-марионеток, которые как бы управляют временно оккупированными областями Украины, было показать им, что "жестов доброй воли" (отступления российских войск) касательно тех территорий Москва не планирует. Попытка смотивировать местные "власти" на выполнение поставленных Кремлем задач. Чтобы они не сбежали за границу или не перешли на сторону Украины.

"Нельзя также исключать, что мы видели закладывание фундамента для будущих устранений этих самых "правителей" (или других коллаборантов и российских пропагандистов, перешедших на сторону РФ чиновников, учителей и так далее), чтобы потом обвинить во всём "киевский режим" и западные спецслужбы. Это – традиционная практика ФСБ, – поясняет эксперт. – Плюс – создается повод для усиления путинским режимом принудительной мобилизации мужчин, проживающих на временно оккупированных территорий. Которые в ходе украинского контрнаступления будет обязательно деоккупированы, что, думаю, понимают уже многие и там, и в самой России".

Путину пришлось устроить очередной фарс

По мнению политтехнолога Бориса Тизенгаузена, заседание в Москве по поводу оккупированных украинских территорий – это попытка создать иллюзии, показать внутреннему пользователю (и российскому, и тем, кто находится на временно захваченной части Украины), что есть некий контроль. Что Путину не плевать на эти территории. Что он своей, как он считает, всё еще жесткой рукой наведет порядок.

"Участившиеся факты устранения коллаборантов (и на оккупированных территориях, и в самой РФ) говорит о том, ситуация явно выходит из-под контроля путинского режима и его спецслужб. Поэтому Путину пришлось устроить очередной фарс. Мол, смотрите, я дал распоряжение, теперь всё будет хорошо, всё заработает, как надо", – поясняет эксперт.

На самом деле, резюмирует Борис Тизенгаузен, ничего так, как хотелось бы Кремлю, уже не заработает.

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