Переговоры Путина и Си Цзиньпина: что сказали о войне в Украине

После переговоров в Пекине российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обнародовали совместное заявление, в котором коснулись войны в Украине и роли КНР в возможном разрешении конфликта. Документ стал одним из ключевых итогов встречи, в ходе которой Москва и Пекин подписали более 20 межгосударственных соглашений.

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

В заявлении Путина и Си Цзиньпина отметили необходимость "устранения первопричин" войны против Украины, которую начала Россия.

"Стороны убеждены в необходимости полного устранения первопричин украинского кризиса на основе соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи с целью обеспечения взаимной безопасности и формирования основ устойчивого мира", — говорится в совместном документе.

Китай и Россия также заявили, что поддерживают усилия, направленные на достижение "долгосрочного и устойчивого мира" и выступают за продолжение диалога и переговоров. При этом Кремль отдельно поблагодарил Пекин за "объективную и беспристрастную позицию" в отношении войны.

"Российская сторона положительно оценивает объективную и беспристрастную позицию Китайской Стороны по проблематике ситуации в Украине и приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическим путем", — написано в совместном заявлении Путина и Си.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что война в Украине еще будет дополнительно обсуждаться Путиным и Си Цзиньпином в неформальной атмосфере во время отдельной встречи. По его словам, Китай играет одну из центральных ролей в мировой политике, потому активно интересуется международными конфликтами. Вместе с тем, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит войну против Украины до "победы".

