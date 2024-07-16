В Китае в восторге от нападения на Трампа (ВИДЕО)

После нападения на кандидата в президенты США Дональда Трампа в Китае начали продавать не только сувениры с американским политиком, но и создавать анимационные ролики, активно распространяющиеся в китайских социальных сетях.



Кадр из анимированного видео о нападении на Трампа

Китайские художники отреагировали на стрельбу в Америке, где едва не был убит один из главных кандидатов в президенты США Дональд Трамп. В китайских социальных сетях, в частности на платформе Weibo, распространились видео, обыгрывающие ситуацию с нападением на Трампа.

Ниже можно просмотреть одно из подобных видео на котором изображены Дональд Трамп, стрелок Томас Мэтью Крукс и "дух Америки", спасающий бывшего президента США от выстрела.

Напомним, что 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания раздались несколько выстрелов во время выступления Дональда Трампа. В ходе инцидента один человек погиб, Трамп получил ранение уха, а стрелок был убит Секретной службой.

На инцидент с попыткой покушения на Трампа отреагировали мировые лидеры, осудившие стрельбу в США. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "такому насилию нет оправданий" в любом уголке мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп рассказал, что его спасло от смерти. По словам бывшего президента США во время выстрела, он повернул голову, чтобы разглядеть плакат о мигрантах. Трамп считает, что он должен быть мертвым, однако счастливый случай или Бог спас ему жизнь.

Также "Комментарии" писали о том, что стрелок в Трампа Томас Мэтью Крукс снялся в рекламе крупнейшей инвестиционной компании мира.