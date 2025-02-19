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Чехия и Словакия нанесли Украине сокрушительный удар: что произошло

Министры иностранных дел Чехии и Словакии встретились в Праге для обсуждения актуальных геополитических вопросов.

19 февраля 2025, 12:20
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Клименко Елена

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский не хочет обсуждать вопрос возможного развертывания миротворческих сил в Украине. В свою очередь его коллега из Словакии Юрай Бланар категорически против отправки словацких военных для поддержания мира. Об этом сообщает Radio Prague International.

Чехия и Словакия нанесли Украине сокрушительный удар: что произошло

Фото: из открытых источников

Министры иностранных дел Чехии и Словакии встретились в Праге для обсуждения актуальных геополитических вопросов, а также конференции в Мюнхене. Отдельно они обсудили встречу делегаций США и России в Саудовской Аравии, "экстренную" встречу в Париже и дальнейшее сотрудничество между странами.

После встречи Ян Липовский заявил на пресс-конференции, что пока не готов дискутировать о развертывании войск в Украине. Он подчеркнул, что рано говорить об этом, поскольку неизвестны условия будущих мирных соглашений или гарантии, которые могут предоставить участники переговоров.

"Я не хочу вдаваться в обсуждение возможной отправки военных или подразделений в Украину. Мы еще не знаем, какие будут условия мирного соглашения и какие гарантии будут предоставлены. Поэтому я воздерживаюсь от любых публичных заявлений на эту тему", — отметил Липовский.

В то же время министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар четко высказался против отправки словацких солдат в Украину.

"Наша позиция ясна. Словакия не будет отправлять свои войска на территорию Украины", – заявил Бланар.

Он добавил, что дальнейшие действия Словакии будут зависеть от развития обсуждения мирных инициатив и обеспечения безопасности Украины.

Как уже писали "Комментарии", участие немецких миротворцев в урегулировании войны в Украине, по словам кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца, возможно только с согласия России. Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) подчеркнул, что любая миротворческая миссия должна базироваться на международно-правовом мандате, который, по его мнению, не может быть реализован без поддержки Кремля.



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