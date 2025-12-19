Чому ЄС обрав план Б, а не заморожені активи РФ: що це означає для України

Лідери Європейського Союзу ухвалили рішення стосовно підтримки України в розмірі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Позика буде забезпечена бюджетним резервом Євросоюзу, а не замороженими активами РФ. Президент Володимир Зеленський вже подякував лідерам Європейського Союзу за рішення щодо фінансової підтримки України у 2026-2027 роках. У свою чергу спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, коментуючи рішення європейців, назвав лідерів ЄС "розпалювачами війни". Обговорюючи ж рішення саміту ЄС видання Politico назвало провалом саміт ЄС, адже замість активів Кремля українці отримають борги ЄС. Тож перемогою чи поразкою для України варто вважати такі підсумки саміту ЄС? Чому європейці так і наважилися ухвалити рішення про використання заморожених російських активів? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Тепер тиск на Росію точно не зменшуватиметься

Політолог, партнер міжнародного комунікаційного агентства Good Politics Максим Джигун вважає, що попри всі труднощі і обмеження, які нам накладають окремі країни Європейського Союзу, і шалений тиск, який створювали Сполучені Штати для того, аби не допустити цієї історії із передачею російських активів, те, що Україна взагалі отримала бодай частину із суми, яка є в Європі російських активів, це гарний крок і точно позитивне рішення.

Експерт підкреслює, особливо зважаючи на те, що це не фізично європейські гроші.

"Варто не забувати, що російські заморожені активи – це не просто долари чи євро, які десь лежать. Це насправді різні речі, які не так просто порахувати у грошах і отримати суму, яку можна віддати Україні. Це дуже складний політичний, фінансовий механізм. Тому те, що взагалі Україна отримала ці гроші у вигляді безвідсотково кредиту від Європейського Союзу – точно є перевагою і точно є демонстрацією відданості європейців українським зусиллям та боротьбі з агресором, і для того, щоби гарантувати собі стабільність у перспективі найближчих років. Звісно це також дуже важливо для стабілізації економічної ситуації у самій країні і для того, щоби наші інвестори почувалися впевненіше, валюта не так сильно коливалася. І задля того, щоб суспільство взагалі виживало", – зазначив Максим Джигун.

Експерт продовжує, звісно є питання, що це не заморожені активи РФ. Воно ставить під питання спроможність Євросоюзу у критичні моменти об'єднуватися і долати розбіжності. Проте наразі цей момент є другорядним.

"Що стосується того, чим підкріплений цей кредит Україні, то тут очевидно на Росію тиск точно не зменшуватиметься. Навпаки, європейці будуть дуже зацікавлені у тому, аби Росія таки виплатила репарації в Україні. І Україна, у свою чергу, віддала ту суму європейським державам. Відповідно, інтересу для того, щоб росіяни, все ж таки, заплатили за цю війну стає більше і він не тільки український, а й європейський. Тому я позитивно оцінюю крок ЄС. Вважаю, що це краще, ніж залишитися з діркою у бюджеті на наступний 26-й рік і не знати, де знайти фінансування для виживання країни", – підсумував співрозмовник порталу "Коментарі".

Макроекономічна стабільність в Україні гарантована ще на 2 роки великої війни

Експерт Української фабрики думки Юрій Гаврилечко говорить, звісно є позитивним кроком те, що європейці гроші для України знайшли, але, як говорять, осад лишився.

"Через вплив зовнішніх гравців, Росії і США, ЄС не зміг прийняти рішення в своїх інтересах і вимушений був застосувати план Б, залучення коштів через запозичення самого ЄС. А гроші Росії лишились замороженими. ЄС може це собі дозволити у фінансовому плані. Але ЄС не може допускати таку слабкість, коли через тиск Росії, мова про погрози, чи Трампа не здатен прийняти рішення. Тим більше, що це було не ввічливе прохання друзів, а тиск ворогів", – зазначив експерт.

Він зауважує, що це виклик самому ЄС. І наразі залишається сподіватись, що цей дзвін добре почули в Берліні, Парижі і інших столицях. А то знов все доведеться виправляти українцям, коли ми нарешті долучимось до ЄС. Тим більше, що нам би дуже хотілось, щоб ЄС існував у той момент, коли ми дійдемо до етапу вступу, бо ж все може статися.

"Проте є і плюс. Сума в умовні 300 млрд російських грошей лишається цілою і на неї Україна досі може претендувати. Повністю. Хоча там, звісно, Трамп може захотіти свою долю. І, звісно, великий плюс що макроекономічна стабільність в Україні гарантована ще на 2 роки великої війни. Це не означає, що війна має тривати два роки. Вона може тривати менше, може тривати довше. Але у Росії точно не буде тепер ілюзії, що українська економіка не витримає. І може це дасть додатковий стимул на певному етапі Путіну вести перемовини по справжньому", – констатував експерт.

