Семья Орбана убежала из Венгрии, а его соратники исчезли из публики

Ближайшие помощники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перестали появляться на публике после того, как лидер "Фидес" признал "болезненное" поражение на выборах. Кроме того, близкие родственники венгерского лидера сбежали из Будапешта еще до оглашения результатов.

Виктор Орбан, Рахель Орбан и Иштван Тиборц. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Петер Сиярто, активно участвовавший в предвыборной кампании, не присутствовал во время выступления Орбана после признания поражения. С воскресенья Сиярто лишь изменил фон своей страницы в Facebook на венгерский флаг. А, как пишет Bloomberg, МИД Венгрии не ответил на запрос о комментарии. Это вызвало волну вопросов в соцсетях, куда "исчез" Сиярто.

Позже новоизбранный лидер Петер Мадяр заявил, что видел Сиярто в здании МИД. По его словам, венгерский политик уничтожает документы, в том числе связанные с санкционной политикой.

Но это еще не всё. Семья Орбана почувствовала проблему еще до оглашения результатов выборов в Венгрии и решила действовать раньше. Рахель Орбан вместе с мужем бизнесменом Иштваном Тиборцем, покинули Европу и отправились в США. По официальной версии, причиной переезда стало обучение Рахель в американском университете. Это выглядит довольно неожиданно, ведь раньше правительство Орбана призвало венгров возвращаться на родину и запустило для этого специальный сайт.

Зятя Орбана Иштвана Тиборца неоднократно упоминали в контексте бизнес-интересов, связанных с властью в Венгрии. Тиборц стал одним из символов коррупции, благодаря которой родственники Орбана и приближенные к нему люди, включая партийных функционеров, заработали огромное состояние. Тиборц из-за своих связей с Орбаном создал империю в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса.

