В первую годовщину подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции ООН опубликовала поздравление с днем русского языка.

ООН пробила очередное «дно». Фото из открытых источников

На соответствующий курьез в исполнении авторитетной международной организации обратил внимание заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Вся активность ООН – некий сплошной стыд. Нежелание расследовать теракт в Оленовке, игнорирование фактов похищения украинских детей россиянами, а вместо адекватной реакции на подрыв Каховского водохранилища — через год после трагедии они поздравляют с днем русского языка", — возмутился Максим Жорин.





Военнослужащий считает, что международные организации типа ООН абсолютно не могут реагировать на вызовы нового времени.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может ответить на поставку Украине дальнобойного оружия в Украину поставками к врагам НАТО своего оружия, заявил российский диктатор Владимир Путин. Он подчеркнул, что поскольку удары по России с участием стран Запада якобы означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать на это.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по сравнению с довоенным периодом в Украине на 27% сократилась рабочая сила, пишет издание Bloomberg. Средняя зарплата в Украине скоро превысит довоенный уровень, поскольку иначе предприятиям будет трудно удерживать рабочих. Издание отмечает, что многие украинские мужчины уволились с работы и нашли что-то вблизи дома, поскольку не желают устраиваться в крупные предприятия, чтобы не встретиться с представителями ТЦК.