logo

BTC/USD

70679.95

ETH/USD

3797.21

LTC/USD

84.82

USD/UAH

40.70

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Сплошной позор. В годовщину подрыва Каховской ГЭС ООН поздравила с днем русского языка
commentss НОВОСТИ Все новости

Сплошной позор. В годовщину подрыва Каховской ГЭС ООН поздравила с днем русского языка

ООН снова оконфузилась, обнародовав поздравления с днем русского языка

сегодня, 00:20
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

В первую годовщину подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции ООН опубликовала поздравление с днем русского языка.

Сплошной позор. В годовщину подрыва Каховской ГЭС ООН поздравила с днем русского языка

ООН пробила очередное «дно». Фото из открытых источников

На соответствующий курьез в исполнении авторитетной международной организации обратил внимание заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Вся активность ООН – некий сплошной стыд. Нежелание расследовать теракт в Оленовке, игнорирование фактов похищения украинских детей россиянами, а вместо адекватной реакции на подрыв Каховского водохранилища — через год после трагедии они поздравляют с днем русского языка", — возмутился Максим Жорин.

Сплошной позор. В годовщину подрыва Каховской ГЭС ООН поздравила с днем русского языка - фото 2

Военнослужащий считает, что международные организации типа ООН абсолютно не могут реагировать на вызовы нового времени.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может ответить на поставку Украине дальнобойного оружия в Украину поставками к врагам НАТО своего оружия, заявил российский диктатор Владимир Путин. Он подчеркнул, что поскольку удары по России с участием стран Запада якобы означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать на это.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по сравнению с довоенным периодом в Украине на 27% сократилась рабочая сила, пишет издание Bloomberg. Средняя зарплата в Украине скоро превысит довоенный уровень, поскольку иначе предприятиям будет трудно удерживать рабочих. Издание отмечает, что многие украинские мужчины уволились с работы и нашли что-то вблизи дома, поскольку не желают устраиваться в крупные предприятия, чтобы не встретиться с представителями ТЦК.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5203
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости