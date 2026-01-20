Франция ответила на угрозы Трампа: четкая позиция Парижа

Франция отреагировала на угрозы президента США Дональда Трампа ввести 200-процентные тарифы на французские вина и шампанское. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на источники, близкие к президенту Эмманюэлю Макрону, в Париже считают такие заявления попыткой давления на внешнюю политику страны и называют их "неприемлемыми и неэффективными".

Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

После того, как Макрон отказался присоединяться к инициативе Трампа под названием Совет мира, американский лидер пригрозил ввести дополнительные пошлины против Франции. В Париже назвали заявления Трампа "неприемлемыми".

"Как мы всегда отмечали, тарифные угрозы влияния на нашу внешнюю политику неприемлемы и неэффективны", — сказали в администрации Макрона.

По словам источников AFP, Франция вместе с партнерами анализирует правовую базу инициативы Трампа. Особую обеспокоенность вызывает то, что предложенный "устав" Совета мира может подвергнуть сомнению принципы и структуру Организации Объединенных Наций.

Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар заявила телеканалу TF1, что угрозы Трампа не могут остаться без ответа и должны стать предметом реакции не только Франции, но и всего Европейского Союза.

