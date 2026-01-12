В МИД Франции высмеяли угрозы Медведева, пугавшего ударом "Орешником"

Министерство иностранных дел Франции публично высмеяло очередные угрозы со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, после ракетного удара по Украине пытавшегося запугать Европу.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

На странице French Response в соцсети X, позиционируемой как "официальный ответ" французской дипломатии, появилось ироническое сообщение.

"Пожалуйста, бойтесь Россиииии, уже 4-й год" — говорится в сообщении с зевающим эмодзи.

Таким образом, в МИД Франции фактически обесценили попытку Кремля в очередной раз запугать европейских партнеров риторикой эскалации.

В МИД Франции иронически ответили на угрозы Медведева

Поводом к реакции Франции стало заявление Медведева после ракетной атаки РФ по Украине поздно вечером 8 января, когда произошел удар ракетой "Орешник" по Львовской области. Вскоре после этого Медведев опубликовал агрессивное сообщение, в котором назвал европейских лидеров "тупыми дураками" и пригрозил последствиями в случае возможного размещения европейских войск в Украине после завершения войны.

В своем заявлении Медведев также упомянул президента Франции Эмманюэля Макрона, обвинив его в "распространении чушь" в отношении инициатив Европы по безопасности, и подкрепил свои угрозы видео российского ракетного удара.

