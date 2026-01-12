logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Франция В МИД Франции высмеяли угрозы Медведева, пугавшего ударом "Орешником"
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД Франции высмеяли угрозы Медведева, пугавшего ударом "Орешником"

Франция высмеяла угрозы Дмитрия Медведева после ракетной атаки РФ по Украине.

12 января 2026, 11:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство иностранных дел Франции публично высмеяло очередные угрозы со стороны заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, после ракетного удара по Украине пытавшегося запугать Европу.

В МИД Франции высмеяли угрозы Медведева, пугавшего ударом "Орешником"

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

На странице French Response в соцсети X, позиционируемой как "официальный ответ" французской дипломатии, появилось ироническое сообщение.

"Пожалуйста, бойтесь Россиииии, уже 4-й год" — говорится в сообщении с зевающим эмодзи.

Таким образом, в МИД Франции фактически обесценили попытку Кремля в очередной раз запугать европейских партнеров риторикой эскалации.

В МИД Франции высмеяли угрозы Медведева, пугавшего ударом ”Орешником” - фото 2

В МИД Франции иронически ответили на угрозы Медведева

Поводом к реакции Франции стало заявление Медведева после ракетной атаки РФ по Украине поздно вечером 8 января, когда произошел удар ракетой "Орешник" по Львовской области. Вскоре после этого Медведев опубликовал агрессивное сообщение, в котором назвал европейских лидеров "тупыми дураками" и пригрозил последствиями в случае возможного размещения европейских войск в Украине после завершения войны.

В своем заявлении Медведев также упомянул президента Франции Эмманюэля Макрона, обвинив его в "распространении чушь" в отношении инициатив Европы по безопасности, и подкрепил свои угрозы видео российского ракетного удара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев угрожает похищением лидеров ЕС после захвата Мадуро войсками США. Впоследствии Германия ответила на угрозы похищения канцлера Мерца.

Также "Комментарии" писали о реакции пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой на заявления Великобритании о возможном аресте Путина.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/FrenchResponse/status/2010600128768590039
Теги:

Новости

Все новости