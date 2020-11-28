Вандалы сожгли полицейские машины коктейлями Молотова

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Татьяна Лозовенко
Несколько снарядов были запущены в пятницу, 27 ноября, около 22:00 во дворе полицейского участка в г. Каора на юго-западе Франции. Неизвестные подожгли три машины.
Фото: из открытых источников
Префектура сообщила в своем заявлении, что прокурор Каора поручил расследование Департаменту общественной безопасности, который "решительно осуждает это нападение".
Напомним, из-за ужесточения карантина в стране происходят массовые беспорядки. Недавно Эммануэль Макрон сообщил о закрытии всех горнолыжных курортов в стране, последовав примеру Германии. Кроме того, многие французы устраивают акты вандализма на фоне ухудшения отношений с исламскими странами, введения нового закона, который называют расистским, и ужесточения контроля внутри страны после недавних терактов.
Ранее "Комментарии" сообщали, что более полутора тонн каннабиса было изъято недалеко от Дижона (Бургундия) в испанском грузовике. По словам полиции, преступники "распихали по ящикам" почти 2 тонны конопли, пытаясь незаметно пересечь с ней границу. Это рекорд для местного контрольного пункта, несмотря на частые попытки провести контрабанду через французскую границу.
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