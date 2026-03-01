logo

Иран атаковал военные базы в одной из стран ЕС: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Иран атаковал военные базы в одной из стран ЕС: детали

Иран атаковал военные объекты Великобритании на Кипре и Бахрейне.

1 марта 2026, 13:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Иран выпустил ракеты в направлении британских военных объектов на Кипре и Бахрейне. Инцидент стал частью масштабной эскалации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля.

Иран атаковал военные базы в одной из стран ЕС: детали

Джон Хили. Фото из открытых источников

Джон Хили рассказал, что две ракеты были запущены с территории Ирана в направлении Кипра, где расположены британские базы.

"Мы почти уверены, что они не были нацелены на наши базы", — сказал Хили и добавил, что сам факт пусков демонстрирует, насколько "неразборчива иранская расплата".

Отдельную обеспокоенность вызвала ситуация в Бахрейне. По данным британского оборонного ведомства, около 300 военнослужащих находились вблизи мест ударов.

Джон Хили повторил призыв премьер-министра к Тегерану немедленно прекратить ракетные атаки и отказаться от дальнейшей эскалации. Он также прокомментировал гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, отметив, что "не многие будут его оплакивать".

"Когда наши британские самолеты вылетают из Катара, они защищают от любых ракет или дронов, направленных на Катар. Когда они вылетают из Кипра, они делают то же для Кипра. Когда наши самолеты находятся в воздухе и видят ракеты или дроны, направленные на другие страны, они их сбивают", — сказал Хили о роли Великобритании в операции на Ближнем Востоке.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. В ответ Тегеран совершил серию ракетных атак по объектам в регионе, а после смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи пригрозил еще большей местью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран назначил временного верховного лидера после гибели Хаменеи.

Также "Комментарии" писали, что появилась реакция России на удары США и Израиля по ее союзнику Ирану.



Источник: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/iran-missiles-cyprus-defence-secretary-b2929655.html
