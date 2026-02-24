У Путина заявили о передаче ядерного оружия Украине: резкая реакция Великобритании

Правительство Великобритании резко отреагировало на заявления Москвы о якобы планах Лондона передать Украине ядерное оружие. Представитель премьер-министра Кира Стармера заявил, что эти утверждения являются "откровенной ложью" российского диктатора Владимира Путина и его попыткой отвлечь внимание от действий России в Украине.

"Это явная попытка Владимира Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий в Украине. Это полная ложь. Вы, видимо, видели слова премьер-министра сегодня утром, в которых он отдал уважение невероятной устойчивости украинцев… Мы будем продолжать наши усилия для обеспечения справедливого и крепкого мира", — сказал министр.

Напомним, что накануне Служба внешней разведки РФ заявила, что Британия и Франция якобы готовятся передать Киеву ядерную или "грязную" бомбу. Никаких доказательств не было обнародовано. Впоследствии заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что в таком случае Россия при необходимости может применить ядерное оружие против Украины, Великобритании и Франции.

Позже сам Путин во время заседания коллегии ФСБ вновь упомянул о "возможном использовании ядерного компонента" Украиной и пригрозил ответными действиями.

