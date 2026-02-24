logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания У Путина заявили о передаче ядерного оружия Украине: резкая реакция Великобритании
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина заявили о передаче ядерного оружия Украине: резкая реакция Великобритании

Правительство Великобритании опровергло заявления России о якобы передаче Украине ядерного оружия.

24 февраля 2026, 16:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Правительство Великобритании резко отреагировало на заявления Москвы о якобы планах Лондона передать Украине ядерное оружие. Представитель премьер-министра Кира Стармера заявил, что эти утверждения являются "откровенной ложью" российского диктатора Владимира Путина и его попыткой отвлечь внимание от действий России в Украине.

У Путина заявили о передаче ядерного оружия Украине: резкая реакция Великобритании

Реакция Великобритании на заявления РФ о ядерном оружии. Фото из открытых источников

Спикер премьер-министра Кира Стармера отреагировал на информацию из РФ, что Великобритания якобы планирует передать Украине ядерное оружие.

"Это явная попытка Владимира Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий в Украине. Это полная ложь. Вы, видимо, видели слова премьер-министра сегодня утром, в которых он отдал уважение невероятной устойчивости украинцев… Мы будем продолжать наши усилия для обеспечения справедливого и крепкого мира", — сказал министр.

Напомним, что накануне Служба внешней разведки РФ заявила, что Британия и Франция якобы готовятся передать Киеву ядерную или "грязную" бомбу. Никаких доказательств не было обнародовано. Впоследствии заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что в таком случае Россия при необходимости может применить ядерное оружие против Украины, Великобритании и Франции.

Позже сам Путин во время заседания коллегии ФСБ вновь упомянул о "возможном использовании ядерного компонента" Украиной и пригрозил ответными действиями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин придумал новую причину сорвать переговоры с Украиной и назвал новые "цели" для ударов в Черном море.

Также "Комментарии" писали, что Путин послал новый сигнал о войне РФ против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-vladimir-putin-has-started-wwiii-zelenskyy-says-on-cusp-of-war-anniversary-12541713
Теги:

Новости

Все новости