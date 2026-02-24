У Путіна заявили про передачу ядерної зброї Україні: різка реакція Великої Британії

Уряд Великої Британії різко відреагував на заяви Москви про нібито плани Лондона передати Україні ядерну зброю. Речник прем’єр-міністра Кіра Стармера заявив, що ці твердження є "відвертою брехнею" російського диктатора Володимира Путіна та його спробою відвернути увагу від дій Росії в Україні.

Реакція Великої Британії на заяви РФ про ядерну зброю. Фото з відкритих джерел

Речник прем’єр-міністра Кіра Стармера відреагував на інформацію з РФ, що Велика Британія нібито планує передати Україні ядерну зброю.

"Це явна спроба Володимира Путіна відвернути увагу від своїх жахливих дій в Україні. Це повна брехня. Ви, мабуть, бачили слова прем'єр-міністра сьогодні вранці, в яких він віддав шану неймовірній стійкості українців… Ми продовжуватимемо наші зусилля для забезпечення справедливого та міцного миру", — сказав представник прем’єр-міністра Великої Британії.

Нагадаємо, що напередодні Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що Британія та Франція нібито готуються передати Києву ядерну або "брудну" бомбу. Жодних доказів оприлюднено не було. Згодом заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив, що в такому разі Росія за необхідності може застосувати ядерну зброю проти України, Великої Британії та Франції

Пізніше сам Путін під час засідання колегії ФСБ знову згадав про "можливе використання ядерного компонента" Україною та пригрозив діями у відповідь.

