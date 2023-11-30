Итоги заседания Совета Украина-НАТО: на что стоит обратить внимание

В Брюсселе состоялось заседание Совета Украина-НАТО. На нем, среди прочего, обсуждалась инициатива объединить оборонно-промышленные комплексы в разных странах блока для большей эффективности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, принимавший участие во встрече, пояснял партнерам, что лучший путь для них избежать участия своих солдат в боевых действиях – это помочь тем, кто ведет войну. А именно – ВСУ. Он также подчеркивал, что Украина не видит альтернатив в войне против России, кроме как вернуть все свои временно оккупированные территории. Какие выводы можно сделать после этой встречи и прозвучавших там заявлений? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

НАТО-Украина. Фото: из открытых источников

НАТО демонстрирует единство

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан поделился таким комментарием:

которые являются и наиболее влиятельными членами НАТО. Якобы они не поддерживают идею быстрого вступления Украины, без выполнения ряда условий". "Это было первое заседание в подобном формате. И ожидать от него каких-то прорывов было неуместно. Настораживало то, что накануне в прессу попали неоднозначные оценки позиции отдельные государств-членов НАТО касательно перспектив так называемого быстрого вступления Украины в Альянс. Назывались даже такие ключевые наши партнеры как США и Германия

Вместе с тем, продолжает эксперт, непосредственно в рамках проведения данного заседания ничего подобного не прозвучало. Более того – Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что НАТО будет с Украиной столько, сколько нужно.

"Хоть нам бы хотелось получить оружия – столько, сколько нужно для победы над РФ. Но, тем не менее... Плюс – прозвучало заявление о том, что Украина согласовала с НАТО перечень реформ, которым нам необходимо провести, чтобы приблизиться к Альянсу. В общем и целом можно считать, что первая проба пера в виде такого заседания, оказалась успешной", – считает Вадим Трюхан.

Он акцентирует, что НАТО в критический момент, когда появились задержки с выделением Украине помощи со стороны США, когда происходят негативные для нас политические перемены в ряде европейских государств (приход правых сил к власти в Словакии, а потом и в Нидерландах), демонстрирует единство. Соответственно, можно с уверенностью смотреть в будущее, готовится к саммиту НАТО в Вашингтоне в новом году, отмечает экс-дипломат.

"Успех Вашингтонского саммита для Украины будет в значительной мере зависеть от того, как нам удастся выполнить согласованные реформы, а также выстоять против российской агрессии. А в идеале – добиться определенных успехов. Ведь уважают только сильных", – подчеркивает Вадим Трюхан.

Страны-члены НАТО оказывают поддержку, но темпы и масштабы помощи в последнее время снизились

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик также акцентирует на том, что это – первая встреча в формате Совета Украина-НАТО. Такой формат, поясняет он, может стать шагом к дальнейшему сближению нашей страны с Альянсом.

"Что до повестки дня, то приоритет сейчас, конечно, в поставках вооружения для Украины, – подчеркивает эксперт. – Страны-члены НАТО оказывают поддержку, но темпы и масштабы помощи в последнее время снизились. Эта тенденция тревожна. Частично она связана с тем, что некоторые на Западе "устали от войны", сомневаются в шансе Украины на победу. Объективная причина также в том, что способность производить вооружения отстает от потребностей ВСУ".

Поэтому, констатирует Владимир Дубовик, принципиально важно вести разговор с нашими партнерами именно в этом русле: успех Украины в войне вполне реален – при условии обеспечения ее необходимым для этого оружием.

Мы в очередной раз сверили часы с нашими партнерами

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает очень важной встречу, которая прошла в Брюсселе между украинской стороной и странами-членами НАТО.

"Мы в очередной раз сверили часы с нашими партнерами, в том числе в ракурсе развития оборонно-промышленного комплекса. У Украины всё еще есть достаточно неплохая база и ракетостроения, и тяжелого машиностроения. К сожалению, многим мы неправильно распоряжались за годы независимости. К счастью, мощности остались, новые наработки имеются", – подчеркивает эксперт.

Украина, напоминает он, уже смогла наладить производство снарядов калибра 155-мм, мы видим на фронте новые образцы вооружений собственного производства. Включая дроны, ракеты и так далее.

"Но нам, безусловно, важны более технологические вещи, новые системы ПВО/ПРО. Во время осеннего визита президента Украины в США обговаривались, среди прочего, вопросы кооперации в производстве вооружений. Сейчас это обсуждалось уже в более широком формате – со всеми государствами-членами НАТО", – поясняет Игорь Петренко.

Он обращает внимание, что недавно в Белом доме распространили информацию, демонстрируя, сколь крупные инвестиции (миллиарды долларов) в американскую экономику пошли на фоне военной помощи Украине. Ведь заказы выполняют предприятия, располагающиеся во множестве штатов.

Идет война высокой интенсивности, расход боеприпасов и военной техники – огромен. Так что всё это – актуальные вопросы. И их, среди прочего, обсуждали во время заседания Совета Украина-НАТО". "То есть, в этом есть и экономическая заинтересованность, – акцентирует эксперт. – Учитывая, что мир вступает в период перевооружения, нужны новые мощности. В том же ЕС, как выяснилось при попытке за год произвести миллион снарядов для Украины, с этим проблема

Игорь Петренко уверен – следует ускорить интеграцию нашего ВПК с западным. Перейти на общую стандартизацию. Всё это приближает Украину и к Альянсу, и к ЕС, заключает эксперт.

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