Итоги заседания Совета Украина-НАТО: на что стоит обратить внимание

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Кравцев Сергей
В Брюсселе состоялось заседание Совета Украина-НАТО. На нем, среди прочего, обсуждалась инициатива объединить оборонно-промышленные комплексы в разных странах блока для большей эффективности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, принимавший участие во встрече, пояснял партнерам, что лучший путь для них избежать участия своих солдат в боевых действиях – это помочь тем, кто ведет войну. А именно – ВСУ. Он также подчеркивал, что Украина не видит альтернатив в войне против России, кроме как вернуть все свои временно оккупированные территории. Какие выводы можно сделать после этой встречи и прозвучавших там заявлений? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
НАТО-Украина. Фото: из открытых источников
Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан поделился таким комментарием:
Вместе с тем, продолжает эксперт, непосредственно в рамках проведения данного заседания ничего подобного не прозвучало. Более того – Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что НАТО будет с Украиной столько, сколько нужно.
Он акцентирует, что НАТО в критический момент, когда появились задержки с выделением Украине помощи со стороны США, когда происходят негативные для нас политические перемены в ряде европейских государств (приход правых сил к власти в Словакии, а потом и в Нидерландах), демонстрирует единство. Соответственно, можно с уверенностью смотреть в будущее, готовится к саммиту НАТО в Вашингтоне в новом году, отмечает экс-дипломат.
Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик также акцентирует на том, что это – первая встреча в формате Совета Украина-НАТО. Такой формат, поясняет он, может стать шагом к дальнейшему сближению нашей страны с Альянсом.
Поэтому, констатирует Владимир Дубовик, принципиально важно вести разговор с нашими партнерами именно в этом русле: успех Украины в войне вполне реален – при условии обеспечения ее необходимым для этого оружием.
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает очень важной встречу, которая прошла в Брюсселе между украинской стороной и странами-членами НАТО.
Украина, напоминает он, уже смогла наладить производство снарядов калибра 155-мм, мы видим на фронте новые образцы вооружений собственного производства. Включая дроны, ракеты и так далее.
Он обращает внимание, что недавно в Белом доме распространили информацию, демонстрируя, сколь крупные инвестиции (миллиарды долларов) в американскую экономику пошли на фоне военной помощи Украине. Ведь заказы выполняют предприятия, располагающиеся во множестве штатов.
Игорь Петренко уверен – следует ускорить интеграцию нашего ВПК с западным. Перейти на общую стандартизацию. Всё это приближает Украину и к Альянсу, и к ЕС, заключает эксперт.
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