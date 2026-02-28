Что означает удар по Ирану: как война на Ближнем Востоке может затронуть Украину

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Позже появилось заявление президента США Дональда Трампа, который фактически подтвердил, что армия США совместно с армией Израиля приступила к масштабной военной операции в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима. В свою очередь Иран уже совершил ракетный обстрел в направлении территории Израиля. Действительно ли началась та самая большая война, которую анонсировали ранее? Как происходящее может отобразиться на Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Операция США и Израиля в Иране

То, о чем предупреждали – началось

Аналитик по международной политике Илия Куса говорит, что по факту произошло то, о чём предупреждали в течение последнего месяца, а именно, что будут взаимные военные удары между США, Израилем и Ираном. Собственно, это сейчас и происходит.

Что касается того, коснётся ли эта война Украины, то, по мнению эксперта, напрямую эти события не затронут войну в Украине. Потому что ситуация в Украине напрямую не завязана на ситуацию в Иране и вокруг Ирана.

"Теоретические происходящие события могут привести к падению политического режима в Иране. Если, например, эти атаки либо полностью уничтожат его военную инфраструктуру и таким образом силовые структуры государства будут неспособны удерживать власть и сохранять общественный порядок и тем самым противостоять, например, толпам протестующих, если они захотят выйти на улицы и захватить власть. Либо в случае дезорганизации руководства Ирана, например, если кто-то из руководства погибнет и будет паралич государственного управления и начнётся раскол в элитах, часть которых захочет перейти в стан оппозиции и захватить власть, пользуясь тем, что она ослабела на оппозиционной волне уличных протестов. В таком случае это возможно, но это потребует, опять же, длительной военной операции", – высказался собеседник портала "Комментарии".

Илия Куса добавляет, всё будет зависеть от масштабов разрушений и от результативности военных ударов, о которых мы пока что ничего не знаем. Многое также будет зависеть от ситуации на улицах и от внутриполитических раскладов в самом Иране.

"Важно также то, как будут взаимодействовать между собой разные группы политических элит в Иране. Насколько вероятен этот сценарий, сложно сказать, ведь ситуация непрогнозируемая. Здесь нет смысла гадать на кофейной гуще", – подытожил эксперт.

Для Украины события в Иране имеют двойное значение

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко говорит, что Соединенные Штаты Америки ранее оценивали, что устойчивости иранского режима может хватить лишь на одну-две недели в случае масштабного военного удара. При этом они не делали ставку на наземную операцию, а предполагали, что внутренняя слабость авторитарной системы и недовольство иранского общества могут привести к падению власти изнутри.

"Стратегическая цель возможной коалиции Израиля и США очевидна – окончательно устранить постоянную экзистенциальную угрозу для Израиля, которая стала особенно очевидна после нападения ХАМАС. Иран является не только политическим противником Израиля, но и центром региональной сети военизированных союзников и поставщиком вооружений", – отметил эксперт.

По его мнению, для Украины эти события имеют двойное значение. С одной стороны, ослабление Ирана объективно выгодно Украине, поскольку Иран является частью более широкой антизападной коалиции вместе с Россией и Китаем. Именно Иран поставлял в Российскую Федерацию беспилотники "Шахед" и помогал развивать ракетные программы, которые используются против украинских городов и гражданского населения. Любое ослабление этого военно-промышленного сотрудничества прямо уменьшает возможность России вести войну против Украины.

Кроме того, акцентирует аналитик, эти события демонстрируют еще одну немаловажную вещь: переговоры с авторитарными режимами редко приводят к устойчивому миру, если за ними не стоит реальный баланс силы. Авторитарные режимы воспринимают компромисс как временную паузу, а не как окончательное решение.

"В то же время, существуют и риски. Если глобальные игроки начнут договариваться между собой, они могут пытаться силой или политическим давлением принудить более слабые государства к невыгодным решениям. Мир уже видел примеры демонстрации силы против находившихся в изоляции авторитарных режимов. Возможен ли подобный сценарий в отношении Украины? Теоретически – да, но только при одном условии: если бы Украина была изолированным авторитарным режимом без союзников и без внутренней легитимности. Сегодня ситуация другая. Украина сохраняет демократические институты и имеет стратегическую поддержку Европы. Именно Европа, для которой вопрос безопасности Украины – вопрос собственной безопасности, остается главным фактором сдерживания любых попыток навязать Украине несправедливый или сепаратный мир. В этом – наш главный ресурс и наша главная защита", – подытожил эксперт.

