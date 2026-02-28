Что означает удар по Ирану: как война на Ближнем Востоке может затронуть Украину

Рубрики
Кравцев Сергей
В субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Позже появилось заявление президента США Дональда Трампа, который фактически подтвердил, что армия США совместно с армией Израиля приступила к масштабной военной операции в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима. В свою очередь Иран уже совершил ракетный обстрел в направлении территории Израиля. Действительно ли началась та самая большая война, которую анонсировали ранее? Как происходящее может отобразиться на Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Операция США и Израиля в Иране
Аналитик по международной политике Илия Куса говорит, что по факту произошло то, о чём предупреждали в течение последнего месяца, а именно, что будут взаимные военные удары между США, Израилем и Ираном. Собственно, это сейчас и происходит.
Что касается того, коснётся ли эта война Украины, то, по мнению эксперта, напрямую эти события не затронут войну в Украине. Потому что ситуация в Украине напрямую не завязана на ситуацию в Иране и вокруг Ирана.
Илия Куса добавляет, всё будет зависеть от масштабов разрушений и от результативности военных ударов, о которых мы пока что ничего не знаем. Многое также будет зависеть от ситуации на улицах и от внутриполитических раскладов в самом Иране.
Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший заместитель председателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко говорит, что Соединенные Штаты Америки ранее оценивали, что устойчивости иранского режима может хватить лишь на одну-две недели в случае масштабного военного удара. При этом они не делали ставку на наземную операцию, а предполагали, что внутренняя слабость авторитарной системы и недовольство иранского общества могут привести к падению власти изнутри.
По его мнению, для Украины эти события имеют двойное значение. С одной стороны, ослабление Ирана объективно выгодно Украине, поскольку Иран является частью более широкой антизападной коалиции вместе с Россией и Китаем. Именно Иран поставлял в Российскую Федерацию беспилотники "Шахед" и помогал развивать ракетные программы, которые используются против украинских городов и гражданского населения. Любое ослабление этого военно-промышленного сотрудничества прямо уменьшает возможность России вести войну против Украины.
Кроме того, акцентирует аналитик, эти события демонстрируют еще одну немаловажную вещь: переговоры с авторитарными режимами редко приводят к устойчивому миру, если за ними не стоит реальный баланс силы. Авторитарные режимы воспринимают компромисс как временную паузу, а не как окончательное решение.
