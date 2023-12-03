Что означает затягивание войны ЦАХАЛ с ХАМАС: на какой ключевой вопрос нет ответа

В секторе Газа после некоторой паузы в боевых действиях, связанной с обменом заложниками и заключенными, возобновилась (как и предупреждал израильский премьер Биньямин Нетаньяху) обстрелы и наземная операция ЦАХАЛ (израильская армия). Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями касательно почти двух месяцев войны Израиля с ХАМАС и того, как события могут развиваться дальше.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Израильская армия втягивается в долговременный конфликт с непредсказуемым финалом

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос рассуждает так:

Израильская армия втягивается в долговременный конфликт с непредсказуемым финалом". "Ситуация развивается именно по тому сценарию, как я прогнозировал в октябре

По словам эксперта, несмотря на огромное преимущество ЦАХАЛ над ХАМАС, политические результаты конфликта могут оказаться неутешительными для Израиля, который быстро теряет международную поддержку.

"Чтобы продолжать интенсивную войну и минимизировать потери личного состава, Израилю необходимо наносить массированные ракетно-бомбовые удары по сектору Газа. Что приводит к большому количеству жертв среди мирного населения. Городские бои в Газе продолжаются. И не видно очевидного сценария, по которому они могут завершиться полной победой Израиля", – констатирует Игорь Семиволос.

Всё явно затягивается на неопределенное время, подчеркивает он. И это не играет на пользу Израилю.

До сих пор неясно, кто будет контролировать сектор Газа

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отмечает, что Израиль продолжает гнуть свою линию. Гуманитарные паузы прекращены. Задача ЦАХАЛ остается прежней – уничтожение ХАМАС.

"США делали всё возможное, чтобы как-то смягчить ситуацию. Но не преуспели. Между тем, проявляется то же, что и в нашей войне – только значительно быстрее. А именно – рутинизация всего. То, как раньше действовали на Запад, на арабские страны кадры с погибшими детьми и женщинами, уже не так действует", – поясняет эксперт.

По его словам, израильские специалисты предполагают, что до конца этого года (то есть, за этот месяц) основные боевые действия будут завершены, инфраструктура ХАМАС в Газе – разрушена.

"А дальше встанет вопрос, который пока не решен. Кто будет контролировать сектор? Палестинская автономия (левый берег реки Иордан), коалиция арабских стран, международные структуры? Или Израиль всё возьмет на себя? На данный момент кажется, что арабские страны, мусульманский мир пошумели, каждый пропиарился на теме этой войны – от Турции до Ирана. Но некого деятельного участия никто принимать, похоже, не собирается. Потому что – себе дороже. Надеемся, что так и будет... Но надо понимать, что в авторитарных, полуавторитарных режимах многое зависит не от общественного мнения, а от того, как лидеры этих государств воспринимают ситуацию. И, если кто-то неправильно считает ситуацию, он может сделать ход, который усугубит конфликт", – предупреждает Алексей Голобуцкий.

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