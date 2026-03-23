Иран отреагировал на заявление Трампа о 5-дневной приостановке ударов

Власти Ирана отрицали заявления президента США Дональда Трампа о "продуктивных переговорах" между сторонами и возможном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. В Тегеране утверждают, что никаких контактов с Вашингтоном не происходило, а решение США отложить удары имеет другие причины.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Фото из открытых источников

Накануне Трамп сообщил, что Соединенные Штаты провели два дня переговоров с Ираном по "полному и окончательному урегулированию" боевых действий в регионе. По его словам, из-за конструктивного характера диалога он поручил военным отложить запланированные удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней.

Однако иранские официальные лица быстро опровергли эту информацию. Спикер парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Эбрагим Резаи заявил, что переговоры с Вашингтоном не ведутся, а сами слова Трампа являются частью политической риторики.

"Битва продолжается… и еще одно поражение дьявола. Трамп и Соединенные Штаты снова потерпели поражение", — сказал Резаи.

Подобную позицию высказало и Министерство иностранных дел Ирана. В ведомстве заявили, что заявления Трампа направлены на энергетические рынки.

"Заявления президента США являются частью усилий по снижению цен на энергоносители и выигрыша времени для реализации его военных планов. Страны региона выдвинули инициативы по снижению напряженности, и наш ответ на все из них четкий: мы не являемся стороной, которая начала эту войну, и все такие запросы следует направлять в Вашингтон", — говорится в заявлении МИД.

Иранское медиа Fars пишет, что решение Вашингтона отложить удары могло быть связано с жесткими предупреждениями со стороны Тегерана о возможном ответе в случае атак на энергетическую инфраструктуру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп пригрозил Ирану ударами по электростанциям, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. Президент США дал Ирану 48 часов. Однако после заявлений о переговорах Трамп отложил это решение за несколько часов до конца дедлайна.

