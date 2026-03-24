Иран озвучил для США условия окончания войны

Иран заявил, что война будет продолжаться, пока США не выполнят условия Тегерана для ее окончания.

24 марта 2026, 08:20
Власти Ирана заявили, что боевые действия будут продолжаться до тех пор, пока США не выполнят ряд ключевых требований Тегерана. Среди них полная отмена экономических санкций, компенсация ущерба и международные гарантии невмешательства во внутренние дела Ирана.

Мохсен Резаи. Фото из открытых источников

Издание Fars опубликовало заявление военного советника верховного лидера Ирана Мохсена Резаи. По словам иранского чиновника, Тегеран не прекратит противостояние, пока не будут исполнены полностью его условия.

"Пока мы не получим полного возмещения нашего ущерба, пока не будут отменены все экономические санкции и предоставлены международно-правовые гарантии невмешательства США в дела Ирана, эта война будет продолжаться", — заявил Резаи.

По его словам, война США и Ирана имеет полувековую историю, и нынешние события могут стать решающим моментом в этом конфликте.

Заявление Резаи прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о пятидневной паузе в ударах по энергетической инфраструктуре Ирана на фоне переговоров с Тегераном. В то же время, иранская сторона отрицала слова американского лидера о переговорах и заявила, что боевые действия будут продолжаться, пока требования страны не будут удовлетворены.

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ Тегеран производит собственные военные действия на Ближнем Востоке.

