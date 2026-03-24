Іран озвучив для США умови закінчення війни

Влада Ірану заявила, що бойові дії триватимуть доти, доки США не виконають низку ключових вимог Тегерану. Серед них повне скасування економічних санкцій, компенсація збитків та міжнародні гарантії невтручання у внутрішні справи Ірану.

Мохсен Резаї. Фото з відкритих джерел

Видання Fars опублікувало заяву військового радника верховного лідера Ірану Мохсена Резаї. За словами іранського посадовця, Тегеран не припинить протистояння, поки не будуть виконані повністю його умови.

"Поки ми не отримаємо повного відшкодування наших збитків, поки не будуть скасовані всі економічні санкції та надані міжнародно-правові гарантії невтручання США у справи Ірану, ця війна триватиме", — заявив Резаї.

За його словами, війна США та Ірану має майже півстолітню історію, і нинішні події можуть стати вирішальним моментом у цьому конфлікті.

Заява Резаї прозвучала після того, як президент США Дональд Трамп повідомив про п’ятиденну паузу в ударах по енергетичній інфраструктурі Ірану на тлі початку переговорів із Тегераном. Водночас іранська сторона заперечила слова американського лідера про перемовини та заявила, що бойові дії триватимуть, доки вимоги країни не будуть задоволені.

Нагадаємо, військова операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася 28 лютого. У відповідь Тегеран проводить власні військові дії на Близькому Сході.

