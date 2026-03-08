В Иране избрали нового Верховного лидера после гибели Хаменеи: что известно

В Иране объявили об избрании нового Верховного лидера страны после гибели аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщили члены Совета экспертов – органа, который в соответствии с конституцией Ирана отвечает за назначение высшего духовного и политического руководителя государства.

Моджтаба Хаменеи. Фото из открытых источников

Как передают иранские медиа, большинство членов ассамблеи уже согласовали кандидатуру преемника Али Хаменеи, однако его имя пока не обнародовано.

"Избран наиболее подходящий кандидат, одобренный большинством членов Ассамблеи экспертов", — сказал член избирательной комиссии от провинции Хузестан Мохсена Хейдари.

Другой представитель совета, священнослужитель Мохаммада Мехди Мирбагери, также подтвердил, что решение фактически принято. В то же время он отметил, что процесс еще нуждается в преодолении "определенных процедурных препятствий". По данным иранских СМИ, среди членов Совета экспертов возникли незначительные разногласия по формату окончательного утверждения решения, однако не указали конкретные детали.

Необходимость избрать нового руководителя возникла после того, как Али Хаменеи, возглавлявший Иран с 1989 года, погиб 28 февраля в первый день американо-израильских авиаударов по территории страны.

После его смерти власть временно перебрала совет руководства, в который вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной системы Голамхоссейн Мохсени Эзей и влиятельный священнослужитель Алиреза Арафи. Ожидается, что официальное оглашение имени нового Верховного лидера может состояться в ближайшее время. Среди возможных кандидатов главным фаворитом называют Моджтабу Хаменеи, сына погибшего Али Хаменеи.

