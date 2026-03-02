Жена убитого Верховного лидера Ирана Хаменеи умерла: что произошло

В Иране умерла Мансуре Ходжасте Багерзаде, которая 60 лет была супругой верховного лидера страны Али Хаменеи, ранее погибшего в результате авиаударов. Об этом сообщили иранские агентства Sabereen News, Mehr и местный телеканал Al Alam.

Умерла жена Али Хаменеи Мансуре Ходжасте. Фото из открытых источников

По данным иранских СМИ, Мансуре Ходжасте Багерзаде получила тяжелые ранения во время атаки США и Израиля на резиденцию аятоллы в Тегеране 28 февраля, где был убит Али Хаменеи. После этого супруга верховного лидера Ирана впала в кому, а впоследствии скончалась от полученных травм.

Мансуре Ходжасте родилась в религиозной семье в Мешхеде. Ее отец Мохаммед Эсмаил Ходжасте Багерзаде был известным бизнесменом. Из Али Хаменеи она познакомилась в 1964 году на частной церемонии, а уже в следующем году пара вышла замуж. У супругов было шестеро детей, четыре сына и две дочери. Несмотря на 60 лет в браке с Али Хаменеи, Мансуре Ходжасте редко появлялась на публике и не комментировала ситуацию в стране, за что в стране ее называли "невидимая женщина".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли авиаудары по целям в Иране. Среди атак была штаб-квартира Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Тегеране и иранские военные цели, в том числе оружейные объекты. Иран ответил ударами по американским базам в регионе, Израиле и инфраструктуре в ряде стран региона.

1 марта иранские власти подтвердили, что Али Хаменеи был убит ранним утром в своей резиденции. Также сообщалось, что вместе с Хаменеи погибли его дочь, внучка, невестка и зять.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аятоллы Ирана объявили "джихад" против США.

Также "Комментарии" писали, что после гибели Али Хаменеи в Иране подняли черное знамя у храма Имама Резы.