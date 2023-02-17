Новая услуга для беженцев: «паспортный стол» в Польше и Турции

На днях в Минреинтеграции опубликовали информацию о новых услугах для украинцев, находящихся в Польше и Турции.



Фото тематическое

Отмечается, что граждане Украины, которые достигли 14-летнего возраста и находятся в Польше, могут получить свой первый паспорт в формате ID-карты по месту фактического пребывания . Для этого нужно обратиться в обособленное подразделение государственного предприятия "Документ".

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Следует напомнить, что подразделения расположены в четырех городах Польши: Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве.

При себе нужно иметь свидетельство о рождении ребенка, паспорт обоих или одного из родителей, справку о регистрации по месту приживания (при наличии) и идентификационный код.

Для удобства можно воспользоваться предварительной записью на подачу заявки для оформления документа, или ждать в порядке живой очереди. Услуга не бесплатная, оплата осуществляется на месте путем проведения онлайн-платежа .

Срок изготовления украинского паспорта длится 20 рабочих дней. Для его получение лицо, на чье имя оформляется ID-карта, должно присутствовать лично для процедуры верификации. То есть родители или другие родственники получить документ самостоятельно не смогут.

Также получить или обменять ID-карту или загранпаспорт могут граждане Украины, находящиеся в Турции.

Для этого нужно обратиться к мобильным подразделениям ДК "Документ", которые недавно заработали в Стамбуле, и предоставить необходимые документы.

Координационный штаб по вопросам возвращения в Украину граждан с временно оккупированных территорий и третьих стран усиленно работает над созданием всех необходимых условий, чтобы переселенцы имели возможность оформить украинские документы, даже находясь за границей.

В Минреинтеграции планируется открытие мобильных подразделений и в других странах Европы, в частности в Братиславе, Праге, Берлине, Мадриде и в Риме.

Напомним , ранее мы сообщали, что Красный Крест возобновил программу помощи для беженцев, проживающих в Польше.