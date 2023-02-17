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Новая услуга для беженцев: «паспортный стол» в Польше и Турции

Услуга не бесплатная, комиссию нужно будет заплатить как за изготовление документа, так и государственному предприятию за его работу

сегодня, 17:19
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

На днях  в Минреинтеграции   опубликовали информацию о новых услугах для украинцев, находящихся в Польше и Турции.

Новая услуга для беженцев: «паспортный стол» в Польше и Турции

Фото тематическое

Отмечается, что граждане   Украины, которые достигли 14-летнего возраста и находятся   в Польше, могут получить   свой первый паспорт в формате ID-карты по месту фактического пребывания . Для этого нужно обратиться   в обособленное подразделение государственного предприятия   "Документ".  


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Следует напомнить, что подразделения расположены в четырех городах Польши: Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве.

При себе нужно иметь свидетельство о рождении ребенка, паспорт обоих или одного из родителей, справку о регистрации по месту приживания (при наличии) и идентификационный код.

Для удобства можно воспользоваться предварительной записью на подачу заявки   для оформления документа, или ждать в порядке живой очереди. Услуга не бесплатная,   оплата   осуществляется на месте путем проведения онлайн-платежа .

Срок изготовления   украинского паспорта   длится 20 рабочих дней. Для   его   получение лицо, на чье имя оформляется ID-карта, должно   присутствовать лично для процедуры верификации. То есть родители или другие родственники получить документ самостоятельно не смогут.

Также получить или обменять ID-карту или загранпаспорт могут граждане Украины, находящиеся в Турции.

Для этого нужно обратиться к мобильным подразделениям   ДК   "Документ", которые недавно заработали в Стамбуле, и предоставить необходимые документы.

Координационный   штаб   по вопросам возвращения в Украину граждан с временно оккупированных территорий и третьих стран усиленно работает над созданием всех   необходимых условий, чтобы переселенцы имели возможность   оформить украинские документы,  даже   находясь   за   границей.

В   Минреинтеграции планируется открытие мобильных подразделений и в других странах Европы, в частности в Братиславе, Праге, Берлине, Мадриде и в Риме.

Напомним , ранее мы сообщали, что Красный Крест возобновил программу помощи для беженцев, проживающих в Польше.



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Источник: . https://minre.gov.ua/news/ukrayinskyy-pasportnyy-servis-stav-dostupnyy-u-stambuli
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