Что происходит в России после бунта Пригожина – почему времени у Путина теперь не так много

Идут шестые сутки после бунта ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Российский диктатор Владимир Путин (или его двойник) резко активизировался, начал вылазки в народ. Муссируются слухи, что началась чистка в армии, в том числе генералов, которых подозревают в помощи бунтовщикам. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после мятежа "Вагнер" больше не будет воевать в нашей стране. Также украинская разведка считает, что противостояние между представителями ФСБ и Минобороны РФ начинает входить в активную фазу. Что можно сказать, исходя из этих заявлений и действий? Как события после пригожинского бунта могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Возникновение в России Смуты и системного политического кризиса может способствовать завершению войны в Украине

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что сценарии дальнейшего развития событий могут быть самые разные. Он акцентирует, что мятеж и реакция на него отчетливо проявили политическое и психологическое ослабление Путина. Резко усилилась его зависимость от своих силовиков.

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"При этом конфликтность и враждебность в лагере российских силовиков не преодолена, – отмечает политолог. – Мятеж Пригожина провалился, а противоречия между разными группами российских силовиков сохранились, и они не разрешены. Путин пока не предпринял никаких кардинальных кадровых решений. Он сохраняет хрупкий баланс между враждующими группами среди российских силовиков и в своем окружении. Но если ничего не делать, то конфликт может продолжиться и обостриться".

На дальнейшее развитие событий, по мнению эксперта, будет влиять психологическое и физическое состояние Путина (о чем мы знаем крайне мало), противоречия и конфликты между различными группами влияния (прежде всего среди силовиков), а также военная ситуация на украинском фронте.

Владимир Фесенко представил некоторые из возможных сценариев.

1. Путин хотя бы отчасти восстанавливает дееспособность своего режима внутри России (в частности через кадровые перестановки и усиление внутренних репрессий). Но по мере физического и психологического ослабления Путина будет дряхлеть и деградировать его режим. Это эволюционный сценарий.

2. Неожиданная смерть Путина. А далее обострение борьбы за власть (явное или скрытое), что в итоге завершится либо коллективным руководством на переходный период, либо определением победителя, который станет новым российским диктатором.

3. Дворцовый переворот, который приведет либо к появлению нового российского диктатора, либо к возникновению острого и системного политического кризиса ("Смута").

4. Возникновение Смуты (политического кризиса) вследствие неконтролируемого обострения борьбы между российскими силовиками либо в результате поражений на украинском фронте. Путин формально может оставаться при власти, но потеряет контроль над ситуацией.

"Возникновение в России Смуты и системного политического кризиса может способствовать завершению войны в Украине. Российские элиты и силовики вынуждены будут переключиться на борьбу за власть внутри РФ, им будет не до нас, – поясняет политолог. – Если же путинский режим будет относительно дееспособен, то война против Украины продолжится в инерционном режиме ограниченной интенсивности".

У Путина есть время примерно до декабря по принятию кадровых решений касательно министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков рассуждает так:

а он хотел еще больше. И, похоже, крал к тому же". "Вооруженный мятеж, поднятый Пригожиным, который являлся фронтменом группы влияния (башен Кремля), развивается уже в политической плоскости. Путин пытается восстановить свой имидж. Показать, что царь настоящий. Глубинный народ, средний офицерский состав, ряд высшего армейского звена Пригожина поддерживали. Пусть не явно, но в душе — так точно. Считая, что он действовал правильно. Что группа миноборонщиков в лице Шойгу и Герасимова — зарвалась, заворовалась, неправильно ведет войну. Эту ситуацию понял Путин. Что мятеж был не просто пригожинский. Что всё куда серьезнее. Что против него лично, а также против высшего военного руководства настроена немалая часть вооруженных сил. И он фактически принял переприсягу, собрав в Кремле руководство МО, Росгвардии. Затем "назначил" виновного. Мол, военные и росгвардейцы — большие молодцы, а мятежниками во главе с Пригожиным якобы двигали не политические мотивы, а исключительно меркантильные. Мол, вон как мы его финансировали

По мнению Олега Старикова, методологически тут Путин всё делал правильно. Показал, как он доверяет вооруженным силам, Росгвардии. Подчеркнул их значимость. Выставил Пригожина жадным вором.

Решать "очень важный вопрос" по туризму. Потому что у Путина – шок. Ему важно было как-то от шока отойти. Потому что его предал "близкий боярин" – Пригожин. Путину хотелось позитива. Увидеть народную любовь. Верные ему люди и собрали такую массовку", – поясняет эксперт. "Зачем он ни с того, ни с сего – пошел в народ? Показать, что царь – настоящий. При этом поехал на окраину империи – в дагестанский Дербент

Он считает, что у Путина есть время примерно до декабря по принятию кадровых решений касательно министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова.

"Быстро их снять не получится — они носители ядерных чемоданчик. К тому же, быстрое снятие — это показать слабость. Мол, выполнил-таки еще одно требование Пригожина. Так нельзя. Но убирать их надо, иначе есть риск, что будет уже армейский бунт, – отмечает Олег Стариков. – При этом, ситуация на фронте значения не имеет. Идет тупо дележка власти. Скорее всего, сперва уберут Герасимова, потом Шойгу. Если Путин на это не пойдет, есть большая вероятность, что в 2024 году он не останется у власти, равно как не сумеет передать ее верному преемнику".

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