Что происходит в России после бунта Пригожина – почему времени у Путина теперь не так много

Идут шестые сутки после бунта ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Российский диктатор Владимир Путин (или его двойник) резко активизировался, начал вылазки в народ. Муссируются слухи, что началась чистка в армии, в том числе генералов, которых подозревают в помощи бунтовщикам. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после мятежа "Вагнер" больше не будет воевать в нашей стране. Также украинская разведка считает, что противостояние между представителями ФСБ и Минобороны РФ начинает входить в активную фазу. Что можно сказать, исходя из этих заявлений и действий? Как события после пригожинского бунта могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Возникновение в России Смуты и системного политического кризиса может способствовать завершению войны в Украине
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что сценарии дальнейшего развития событий могут быть самые разные. Он акцентирует, что мятеж и реакция на него отчетливо проявили политическое и психологическое ослабление Путина. Резко усилилась его зависимость от своих силовиков.
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"При этом конфликтность и враждебность в лагере российских силовиков не преодолена, – отмечает политолог. – Мятеж Пригожина провалился, а противоречия между разными группами российских силовиков сохранились, и они не разрешены. Путин пока не предпринял никаких кардинальных кадровых решений. Он сохраняет хрупкий баланс между враждующими группами среди российских силовиков и в своем окружении. Но если ничего не делать, то конфликт может продолжиться и обостриться".
На дальнейшее развитие событий, по мнению эксперта, будет влиять психологическое и физическое состояние Путина (о чем мы знаем крайне мало), противоречия и конфликты между различными группами влияния (прежде всего среди силовиков), а также военная ситуация на украинском фронте.
Владимир Фесенко представил некоторые из возможных сценариев.
1. Путин хотя бы отчасти восстанавливает дееспособность своего режима внутри России (в частности через кадровые перестановки и усиление внутренних репрессий). Но по мере физического и психологического ослабления Путина будет дряхлеть и деградировать его режим. Это эволюционный сценарий.
2. Неожиданная смерть Путина. А далее обострение борьбы за власть (явное или скрытое), что в итоге завершится либо коллективным руководством на переходный период, либо определением победителя, который станет новым российским диктатором.
3. Дворцовый переворот, который приведет либо к появлению нового российского диктатора, либо к возникновению острого и системного политического кризиса ("Смута").
4. Возникновение Смуты (политического кризиса) вследствие неконтролируемого обострения борьбы между российскими силовиками либо в результате поражений на украинском фронте. Путин формально может оставаться при власти, но потеряет контроль над ситуацией.
"Возникновение в России Смуты и системного политического кризиса может способствовать завершению войны в Украине. Российские элиты и силовики вынуждены будут переключиться на борьбу за власть внутри РФ, им будет не до нас, – поясняет политолог. – Если же путинский режим будет относительно дееспособен, то война против Украины продолжится в инерционном режиме ограниченной интенсивности".
У Путина есть время примерно до декабря по принятию кадровых решений касательно министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков рассуждает так:
"Вооруженный мятеж, поднятый Пригожиным, который являлся фронтменом группы влияния (башен Кремля), развивается уже в политической плоскости. Путин пытается восстановить свой имидж. Показать, что царь настоящий. Глубинный народ, средний офицерский состав, ряд высшего армейского звена Пригожина поддерживали. Пусть не явно, но в душе — так точно. Считая, что он действовал правильно. Что группа миноборонщиков в лице Шойгу и Герасимова — зарвалась, заворовалась, неправильно ведет войну. Эту ситуацию понял Путин. Что мятеж был не просто пригожинский. Что всё куда серьезнее. Что против него лично, а также против высшего военного руководства настроена немалая часть вооруженных сил. И он фактически принял переприсягу, собрав в Кремле руководство МО, Росгвардии. Затем "назначил" виновного. Мол, военные и росгвардейцы — большие молодцы, а мятежниками во главе с Пригожиным якобы двигали не политические мотивы, а исключительно меркантильные. Мол, вон как мы его финансировали
, а он хотел еще больше. И, похоже, крал к тому же".
По мнению Олега Старикова, методологически тут Путин всё делал правильно. Показал, как он доверяет вооруженным силам, Росгвардии. Подчеркнул их значимость. Выставил Пригожина жадным вором.
"Зачем он ни с того, ни с сего – пошел в народ? Показать, что царь – настоящий. При этом поехал на окраину империи – в дагестанский Дербент
. Решать "очень важный вопрос" по туризму. Потому что у Путина – шок. Ему важно было как-то от шока отойти. Потому что его предал "близкий боярин" – Пригожин. Путину хотелось позитива. Увидеть народную любовь. Верные ему люди и собрали такую массовку", – поясняет эксперт.
Он считает, что у Путина есть время примерно до декабря по принятию кадровых решений касательно министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова.
"Быстро их снять не получится — они носители ядерных чемоданчик. К тому же, быстрое снятие — это показать слабость. Мол, выполнил-таки еще одно требование Пригожина. Так нельзя. Но убирать их надо, иначе есть риск, что будет уже армейский бунт, – отмечает Олег Стариков. – При этом, ситуация на фронте значения не имеет. Идет тупо дележка власти. Скорее всего, сперва уберут Герасимова, потом Шойгу. Если Путин на это не пойдет, есть большая вероятность, что в 2024 году он не останется у власти, равно как не сумеет передать ее верному преемнику".
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