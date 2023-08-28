Что предпринимает Кремль после гибели Пригожина – может ли это отобразиться на войне

В Институте изучения войны (ISW) отметили, что в России начали раскачивать версию, будто за уничтожением ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина, смерть которого во время авиакатастрофы, происшедшей 23 августа, уже подтвердил Следственный комитет РФ, может стоять Минобороны РФ. При этом, аналитики не исключили, что таким образом некоторые пытаются отбелить российского диктатора Владимира Путина от убийства верхушки вагнеровцев. Появился даже некий опрос, согласно которому менее 10% опрошенных россиян верят в причастность Путина к гибели Пригожина. О чем говорят эти версии и опросы? Как уничтожение Пригожина отразится на внутрироссийской ситуации, а также – на общей картине российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

История с Пригожиным рассматривается не только как внутренние разборки, но и как политическая технология

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе рассуждает так:

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"История с Пригожиным, особенно на фоне фактически стартовавшей в рашистской федерации избирательной кампании (президентские выборы намечены на март 2024-го), рассматривается не только как внутренние разборки, но и как политическая технология. И соответствующий опрос точно появился для того, чтобы попытаться отбелить репутацию террориста-Путина. Того самого, который вместе с Лукашенко давал гарантии безопасности Пригожину. И вот как их "выполнил" Очень странно это всё выглядит и для части электората, и для костяка вагнеровцев".

Внутри вагнеровского движения разные настроения, отмечает эксперт. Явного вожака там сейчас нет. Но может появиться новый лидер, который начнет собирать вокруг себя недовольных. И конфликт с Минобороны вспыхнет с новой силой.

"Как показала практика, в том числе бои за Бахмут и в его окрестностях, украинские Силы обороны эффективно защищаются, а на определенных участках идут вперед. И жив или мертв Пригожин на это не влияет. Верховным главнокомандующим – президентом Зеленским – поставлена задача деоккупации всех наших территорий. И эта задача продолжает выполняться. С акцентом на бережное отношение к жизням личного состава", – поясняет Антон Кучухидзе.

По его словам, что бы внутри страны-агрессора не происходило, кто бы и как не разыгрывал там карту вагнеровцев – у нас свои цели. А скорость их реализации будет зависеть от треугольника: эффективность наших военных на поле боя, оперативность со стороны партнеров с передачей украинским Силам обороны и безопасности военно-технической помощи, а также – санкции против России (с контролем за их выполнением).

Договариваться в Москве не с кем, соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны

То, что Путин уберет Пригожина, было понятно сразу после неудачного июньского переворота, уверена политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова.

"Путин не оставляет в живых конкурентов, а также тех, кто посягает на "его" власть. И для нас устранение Пригожина интересно только в том ключе, что у западных партнеров имеется прекрасная возможность понять, как выглядят договоренности с Путиным", – отмечает эксперт.

Она напоминает, что Путин пообещал Пригожину индульгенцию, да еще и втянул в эти "договоренности" Лукашенко, заставив его дать некие гарантии безопасности. А спустя два месяца после этого Пригожина показательно уничтожили.

"Договариваться в Москве не с кем, соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой они написаны. Ну, а у Лукашенко имеет примерно столько же возможностей что-то гарантировать, как имел и сам Пригожин, – подчеркивает Татьяна Лупова. – Лукашенко, кстати, этой историей пути показал его возможное будущее".

По мнению эксперта, еще один плюс для нас в этой ситуации – вагнеровцы не воюют против Украины, а заняты выяснением отношений между собой, с Путиным, с Шойгу и так далее.

"Ну, а чем меньше их всех вместе взятых, тем легче нам", – констатирует Татьяна Лупова.

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