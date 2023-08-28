Что предпринимает Кремль после гибели Пригожина – может ли это отобразиться на войне

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Кравцев Сергей
В Институте изучения войны (ISW) отметили, что в России начали раскачивать версию, будто за уничтожением ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина, смерть которого во время авиакатастрофы, происшедшей 23 августа, уже подтвердил Следственный комитет РФ, может стоять Минобороны РФ. При этом, аналитики не исключили, что таким образом некоторые пытаются отбелить российского диктатора Владимира Путина от убийства верхушки вагнеровцев. Появился даже некий опрос, согласно которому менее 10% опрошенных россиян верят в причастность Путина к гибели Пригожина. О чем говорят эти версии и опросы? Как уничтожение Пригожина отразится на внутрироссийской ситуации, а также – на общей картине российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе рассуждает так:
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Внутри вагнеровского движения разные настроения, отмечает эксперт. Явного вожака там сейчас нет. Но может появиться новый лидер, который начнет собирать вокруг себя недовольных. И конфликт с Минобороны вспыхнет с новой силой.
По его словам, что бы внутри страны-агрессора не происходило, кто бы и как не разыгрывал там карту вагнеровцев – у нас свои цели. А скорость их реализации будет зависеть от треугольника: эффективность наших военных на поле боя, оперативность со стороны партнеров с передачей украинским Силам обороны и безопасности военно-технической помощи, а также – санкции против России (с контролем за их выполнением).
То, что Путин уберет Пригожина, было понятно сразу после неудачного июньского переворота, уверена политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова.
Она напоминает, что Путин пообещал Пригожину индульгенцию, да еще и втянул в эти "договоренности" Лукашенко, заставив его дать некие гарантии безопасности. А спустя два месяца после этого Пригожина показательно уничтожили.
По мнению эксперта, еще один плюс для нас в этой ситуации – вагнеровцы не воюют против Украины, а заняты выяснением отношений между собой, с Путиным, с Шойгу и так далее.
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