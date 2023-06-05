Что происходит на Белгородщине – перед каким выбором оказался Кремль

Российские повстанцы из подразделений Легиона "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" продолжают свои рейды на территорию РФ. Особенно серьезно они дают знать о себе в Белгородской области. Там же участились удары дронами, в том числе по энергообъектам. Туда же высказал готовность перебросить своих наемников владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, даже без одобрения минобороны рф, которое традиционно критикует. Главарь Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что его вояки могли бы "разобраться" с происходящим в Белгородской области. О чем говорят последние действия на Белгородщине и вокруг нее, в том числе, в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Белгородская область, Шебекино. Фото: из открытых источников

Видим подтверждение, что остатки российской армии не способны воевать на два фронта

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков уверен, что последние действия на западных границах так называемой рф подтверждают, что остатки российской армии не способны воевать на два фронта.

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"Нет ни личного состава, ни мотивации, ни ресурсов. Сейчас это становится всё очевиднее", – поясняет эксперт.

По мнению Сергея Быкова, лучше, что в данной конструкции может ждать страну-агрессора – это освободительные войны угнетенных Кремлем народов, вспыхивающие по всей так называемой рф.

Кремль оказался на своеобразной растяжке

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян рассуждает так:

Видна раскоординированность в подходах к принятию решений, к их реализации различными российскими ведомствами. Начиная от пропагандистского сопровождения данной тематики, когда принято решение максимально умалчивать, вносить невнятность в те версии, которые продуцируются (чтобы приспать внимание россиян). Заканчивая конкуренцией заявлений Пригожина и Кадырова, за которыми виднеется неспособность регулярной армии, росгвардии, полиции взять под контроль занятые российскими повстанцами территории". "Очевидно, что такие действия вооруженной российской оппозиции застали Кремль врасплох

По словам эксперта, сейчас высшее военно-политическое руководство страны-агрессора оказалось перед сложным выбором: снимать часть сил с украинского фронта – и перенаправлять их на усиление границы в Белгородской и Брянской областях, либо продолжить полагаться на "авось".

Параллельно с этим, отмечает Олег Саакян, происходит активизация прощупывания российской обороны на всей протяженности линии фронта.

тогда как другая часть общества активно занимается мародерством на покинутых местными жителями территориях". "Соответственно, Кремль оказался на своеобразной растяжке. Перекинуть на вдруг ставший горячей точкой внутри рф белгородский участок какие-то силы (даже кадыровцев или оставшихся в строю вагнеровцев) – это оголить свои позиции на востоке или юге. Раздать оружие населению, как это делалось с участниками территориальной обороны в Украине, российская власть себе позволить не может, потому что тотально не доверяет своему же народу. И, судя по всему, небезосновательно, – акцентирует эксперт. – Часть оппозиции рф взяла в руки оружие

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