logo

BTC/USD

26771.80

ETH/USD

1868.19

LTC/USD

92.78

USD/UAH

37.23

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Что происходит на Белгородщине – перед каким выбором оказался Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Что происходит на Белгородщине – перед каким выбором оказался Кремль

Параллельно с событиями в Белгородской области происходит активизация прощупывания российской обороны на всей протяженности линии фронта

сегодня, 11:44
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские повстанцы из подразделений Легиона "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" продолжают свои рейды на территорию РФ. Особенно серьезно они дают знать о себе в Белгородской областиТам же участились удары дронами, в том числе по энергообъектамТуда же высказал готовность перебросить своих наемников владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, даже без одобрения минобороны рф, которое традиционно критикуетГлаварь Чечни Рамзан Кадыров также заявилчто его вояки могли бы "разобраться" с происходящим в Белгородской области. О чем говорят последние действия на Белгородщине и вокруг нее, в том числе, в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Что происходит на Белгородщине – перед каким выбором оказался Кремль

Белгородская область, Шебекино. Фото: из открытых источников

Видим подтверждение, что остатки российской армии не способны воевать на два фронта

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков уверен, что последние действия на западных границах так называемой рф подтверждают, что остатки российской армии не способны воевать на два фронта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Нет ни личного состава, ни мотивации, ни ресурсов. Сейчас это становится всё очевиднее", – поясняет эксперт.

По мнению Сергея Быкова, лучше, что в данной конструкции может ждать страну-агрессора – это освободительные войны угнетенных Кремлем народов, вспыхивающие по всей так называемой рф.

Кремль оказался на своеобразной растяжке 

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян рассуждает так:

"Очевидно, что такие действия вооруженной российской оппозиции застали Кремль врасплохВидна раскоординированность в подходах к принятию решений, к их реализации различными российскими ведомствами. Начиная от пропагандистского сопровождения данной тематики, когда принято решение максимально умалчивать, вносить невнятность в те версии, которые продуцируются (чтобы приспать внимание россиян). Заканчивая конкуренцией заявлений Пригожина и Кадырова, за которыми виднеется неспособность регулярной армии, росгвардии, полиции взять под контроль занятые российскими повстанцами территории".

По словам эксперта, сейчас высшее военно-политическое руководство страны-агрессора оказалось перед сложным выбором: снимать часть сил с украинского фронта – и перенаправлять их на усиление границы в Белгородской и Брянской областях, либо продолжить полагаться на "авось".

Параллельно с этим, отмечает Олег Саакян, происходит активизация прощупывания российской обороны на всей протяженности линии фронта.

"Соответственно, Кремль оказался на своеобразной растяжке. Перекинуть на вдруг ставший горячей точкой внутри рф белгородский участок какие-то силы (даже кадыровцев или оставшихся в строю вагнеровцев) – это оголить свои позиции на востоке или юге. Раздать оружие населению, как это делалось с участниками территориальной обороны в Украине, российская власть себе позволить не может, потому что тотально не доверяет своему же народу. И, судя по всему, небезосновательно, – акцентирует эксперт. – Часть оппозиции рф взяла в руки оружиетогда как другая часть общества активно занимается мародерством на покинутых местными жителями территориях".

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит реакция Путина на рейд по Белгородщине – что начинают осознавать россияне.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!