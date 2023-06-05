Что происходит на Белгородщине – перед каким выбором оказался Кремль

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские повстанцы из подразделений Легиона "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" продолжают свои рейды на территорию РФ. Особенно серьезно они дают знать о себе в Белгородской области. Там же участились удары дронами, в том числе по энергообъектам. Туда же высказал готовность перебросить своих наемников владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, даже без одобрения минобороны рф, которое традиционно критикует. Главарь Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что его вояки могли бы "разобраться" с происходящим в Белгородской области. О чем говорят последние действия на Белгородщине и вокруг нее, в том числе, в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Белгородская область, Шебекино. Фото: из открытых источников
Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков уверен, что последние действия на западных границах так называемой рф подтверждают, что остатки российской армии не способны воевать на два фронта.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По мнению Сергея Быкова, лучше, что в данной конструкции может ждать страну-агрессора – это освободительные войны угнетенных Кремлем народов, вспыхивающие по всей так называемой рф.
Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян рассуждает так:
По словам эксперта, сейчас высшее военно-политическое руководство страны-агрессора оказалось перед сложным выбором: снимать часть сил с украинского фронта – и перенаправлять их на усиление границы в Белгородской и Брянской областях, либо продолжить полагаться на "авось".
Параллельно с этим, отмечает Олег Саакян, происходит активизация прощупывания российской обороны на всей протяженности линии фронта.
Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит реакция Путина на рейд по Белгородщине – что начинают осознавать россияне.
Обсуждения
Новости