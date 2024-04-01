Что ждет Россию после теракта в Подмосковье: почему Кремль твердит о вине Украины

Россияне продолжают с неимоверным упорством пытаться "пристегнуть" к теракту в "Крокус Сити Холл" Украину или Запад. Причем версии выдаются порой откровенно фантастические, вплоть до имплантированных в мозг террористов чипов. В СБУ в ответ на обвинения в терактах на территории РФ напомнили, что Россия сама является страной-террористом с во главе с объявленным в международной розыск военным преступником. Куда и почему может качнуть ситуацию дальше? Захлестнет ли Россию волна террора, учитывая, скольким она насолила – и как старательно закрывать глаза на откровенные вызовы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл". Фото из открытых источников

Подобные теракты через небольшой промежуток времени станут в России повторяться

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук, анализируя последние заявления российских власти, пропаганды и правоохранительных органов, делает такой вывод:

Там он, в частности, рассказывал об операциях, которые проводили на территории РФ и на временно оккупированных ей территориях украинские спецслужбы. В том числе, речь шла о ликвидации ряда предателей, коллаборантов, пропагандистов (Кива, Татарский), об операциях на Крымском мосту. Это всё россияне использовали как повод для обвинений нашей страны в терроризме, требуя выдать Малюка и так далее". "Там, похоже, услышали интервью главы СБУ Василия Малюка недельной давности (давал его в честь Дня СБУ ).

Очевидно, продолжает эксперт, что подобные заявления не несут какого-то глубокого содержания. Но таким образом страна-агрессор, страна-террорист пытается закрепить своеобразный ассоциативный ряд – мол, именно Украина имеет отношения к терактам. В том числе попытаться увязать это с терактом в "Крокус Сити Холле". И добиваться прекращения поддержки Украины со стороны Запада.

"Нет сомнений, что тут сыграли свою роль и наши успешные атаки на НПЗ страны-агрессора, что уже существенно повлияло на обеспечение РФ горючим, на доходы бизнеса и государства", – считает Петр Олещук.

При этом, отмечает он, заниматься реальным расследованием теракта в "Крокусе" путинский режим не собирается. Ему это просто неинтересно. Главное – обвинить Украину и использовать это сугубо в пропагандистских целях.

"Потому нельзя исключать, что подобные теракты через небольшой промежуток времени станут в России повторяться, – прогнозирует эксперт. – Просто потому, что тамошние спецслужбы не занимаются своей прямой деятельностью – противодействию подобного рода угрозам. Они сосредоточены на репрессиях и поддержке агрессивного путинского режима".

ИГИЛ продемонстрировал свою силу и слабость спецслужб РФ

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что россияне не просто пытаются "пристегнуть" Украину к теракту в "Крокусе", но и делают это в авральном режиме, бездумно и бездоказательно.

"По той простой причине, что "украинского следа" там и рядом нет. Но продолжается искусственное нагнетание антиукраинской истерии", – отмечает эксперт.

По его словам, делается это по понятным причинам. Украина сейчас главный враг для Кремля и его своры пропагандистов. И всё, что происходит негативного в РФ, обязательно пытаются увязать с Украиной.

Отвлекать на это ресурсы (ФСБ, военной разведки и так далее). Не говоря уж о привлечении армии, использования авиации и так далее, – поясняет Иван Ступак. – В Украине и так всё идет далеко не "по плану". А если еще и фокусироваться на параллельной борьбе с ИГИЛ, распылять силы, то у россиян всё вскоре посыплется". "К тому же, России сейчас абсолютно невыгодно открывать еще и "второй фронт" — теперь против ИГИЛа, который явно стоит за терактом в Подмосковье

Поэтому Москва с упорством идиота твердит "это всё Украина, других версий нет", отмечает эксперт.

Нельзя исключать, считает он, что на каком-то горизонте планирования (месяц, два, три) в РФ произойдет теракт, схожий с тем, что случился 22 марта в "Крокусе". Быть может, это будет даже группа терактов, растянутая во времени. Охватывать они могут разные города, в разных концах страны, прогнозирует Иван Ступак.

"Сложно сказать, как тогда отреагирует российская власть, – отмечает он. – Пока же ИГИЛ, по сути, продемонстрировал свою силу и слабость спецслужб РФ, которые всё внимание сосредоточили на борьбе с Украиной и Западом, а также с инакомыслящими в собственной стране. А угроза, меж тем, подкралась с Востока".

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