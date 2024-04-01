Что ждет Россию после теракта в Подмосковье: почему Кремль твердит о вине Украины

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Кравцев Сергей
Россияне продолжают с неимоверным упорством пытаться "пристегнуть" к теракту в "Крокус Сити Холл" Украину или Запад. Причем версии выдаются порой откровенно фантастические, вплоть до имплантированных в мозг террористов чипов. В СБУ в ответ на обвинения в терактах на территории РФ напомнили, что Россия сама является страной-террористом с во главе с объявленным в международной розыск военным преступником. Куда и почему может качнуть ситуацию дальше? Захлестнет ли Россию волна террора, учитывая, скольким она насолила – и как старательно закрывать глаза на откровенные вызовы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл". Фото из открытых источников
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук, анализируя последние заявления российских власти, пропаганды и правоохранительных органов, делает такой вывод:
Очевидно, продолжает эксперт, что подобные заявления не несут какого-то глубокого содержания. Но таким образом страна-агрессор, страна-террорист пытается закрепить своеобразный ассоциативный ряд – мол, именно Украина имеет отношения к терактам. В том числе попытаться увязать это с терактом в "Крокус Сити Холле". И добиваться прекращения поддержки Украины со стороны Запада.
При этом, отмечает он, заниматься реальным расследованием теракта в "Крокусе" путинский режим не собирается. Ему это просто неинтересно. Главное – обвинить Украину и использовать это сугубо в пропагандистских целях.
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что россияне не просто пытаются "пристегнуть" Украину к теракту в "Крокусе", но и делают это в авральном режиме, бездумно и бездоказательно.
По его словам, делается это по понятным причинам. Украина сейчас главный враг для Кремля и его своры пропагандистов. И всё, что происходит негативного в РФ, обязательно пытаются увязать с Украиной.
Поэтому Москва с упорством идиота твердит "это всё Украина, других версий нет", отмечает эксперт.
Нельзя исключать, считает он, что на каком-то горизонте планирования (месяц, два, три) в РФ произойдет теракт, схожий с тем, что случился 22 марта в "Крокусе". Быть может, это будет даже группа терактов, растянутая во времени. Охватывать они могут разные города, в разных концах страны, прогнозирует Иван Ступак.
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