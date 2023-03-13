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Добрый царь: Путин встретился с Кадыровым на фоне слухов о проблемах со здоровьем главы Чечни

Как сообщила пресс-служба Кремля, встреча состоялась на фоне разговоров о серьезных проблемах с почками у Кадырова

сегодня, 16:05
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Автор:

Моесеенко Валентина

На прошлой неделе СМИ обращали внимание на то, что Рамзан Кадыров в последнее время существенно поправился, а также на то, что в феврале он не посетил собрание по случаю послания Путина Федеральному собранию в Москве. Возможной причиной этого называли проблемы со здоровьем главы Чечни, пишут "Комментарии".

Добрый царь: Путин встретился с Кадыровым на фоне слухов о проблемах со здоровьем главы Чечни

Путин провел встречу с Кадыровым

Кадыров на встрече в понедельник в Кремле сказал, что благодаря Путину в республике "все очень неплохо" и попросил разрешения "похвастаться", после чего зачитал с карточек информацию о передовых позициях Чечни в реализации госпрограмм.


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На трехминутном видео примечательно, что Путин несколько раз пытается занять более удобное положение, традиционно держась за стол.   Последняя протокольная встреча Путина и Кадырова в Кремле прошла 25 ноября 2022 года. Тогда не публиковали официальные фотовстречи, но чеченский лидер преподавал селфи с Путиным в своем телеграмм-канале. 22 декабря он опубликовал фотографию с Путиным в связи с вручением Кадырову ордена Александра Невского.

Фотографию по личной встрече Путина и Кадырова Кремль в последний раз преподавал в 2019 году. Тогда глава Чечни действительно выглядел гораздо худшим. Однако, если сравнивать сегодняшние кадры с фотографиями, сделанными в 2022 году, разница не так очевидна.

А 4 марта Путин встретился с 17-летним сыном Кадырова Ахматом. Эта встреча могла быть началом поиска потенциального преемника главы Чечни . А прежде немецкий Bild написал, что у Рамзана Кадырова могут быть проблемы с почками. Об этом сообщил бывший чеченский полевой командир Ахмед Закаев, называющий себя премьером республики Ичкерия.

Из-за болезни, как считает немецкое издание, Кадыров в последнее время мог сильно поправиться и теперь выглядит мрачным. По данным Bild, лечит главу республики главврач отделения нефрологии частной клиники в Абу-Даби. Именно из-за болезни Кадыров не смог присутствовать на обращении Путина к Федеральному собранию, утверждал Bild.

"Комментарии" также писали о том, что у главы Чечни Рамзана Кадырова очень много врагов . Как только президент РФ Владимир Путин, как его ангел-хранитель, уйдет, если Кадыров не найдет языка с новым правителем, то он не проживет больше часа. Об этом заявил бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки РФ, международный консультант Сергей Жирнов.

Как сообщал портал "Комментарии", чтобы разместить системы ПВО в парках Лосиный остров, Коломенское и районах Тимирязевска и Печатники, московские власти вынуждены были вырубать леса.

Читайте также на портале "Комментарии" – уже и Кадыров бешеный, требуя "крови".



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