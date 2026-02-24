Медведев прямо пригрозил нанести удар по Украине ядерным оружием

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с прямой угрозой применения ядерного оружия против Украины и других стран Европы. Новые угрозы прозвучали после сообщения Службы внешней разведки РФ о якобы намерениях Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев заявил, что передача ядерного оружия Украине изменяет ситуацию на войне.

"Информация СВР о намерении Франции и Британии передать киевскому нацистскому режиму ядерные технологии радикально меняет ситуацию. И дело здесь не в разрушении ДНЯО и еще чего-то там в международном праве. Это прямая передача воюющей стране ядерное оружие", — сказал Медведев.

Далее российский политик пригрозил ударами ядерным оружием по Украине, а также по странам, которые могли бы передать Киеву ядерные технологии. По его словам, Россия якобы "вправе" на такой ответ из-за "угрозы" для РФ.

"Не может быть и тени сомнения в том, что России в таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям в Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и в отношении стран-поставщиков, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией. Это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация", – добавил Медведев.

Заметим, что официальных подтверждений планов передачи Украине ядерного оружия со стороны Запада нет. Ранее подобные утверждения Москвы не раз опровергались международными партнерами Киева. Аналитики подчеркивают, что российские заявления о "ядерной эскалации" часто раздаются в периоды дипломатического или военного напряжения. Кроме того, это не первый случай, когда Медведев публично прибегает к риторике ядерных угроз. К примеру, в 2024 году Медведев пригрозил ядерным оружием, если Украина будет атаковать объекты в РФ.

