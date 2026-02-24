Медведев прямо пригрозил нанести удар по Украине ядерным оружием

Рубрики
Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с прямой угрозой применения ядерного оружия против Украины и других стран Европы. Новые угрозы прозвучали после сообщения Службы внешней разведки РФ о якобы намерениях Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев заявил, что передача ядерного оружия Украине изменяет ситуацию на войне.
Далее российский политик пригрозил ударами ядерным оружием по Украине, а также по странам, которые могли бы передать Киеву ядерные технологии. По его словам, Россия якобы "вправе" на такой ответ из-за "угрозы" для РФ.
Заметим, что официальных подтверждений планов передачи Украине ядерного оружия со стороны Запада нет. Ранее подобные утверждения Москвы не раз опровергались международными партнерами Киева. Аналитики подчеркивают, что российские заявления о "ядерной эскалации" часто раздаются в периоды дипломатического или военного напряжения. Кроме того, это не первый случай, когда Медведев публично прибегает к риторике ядерных угроз. К примеру, в 2024 году Медведев пригрозил ядерным оружием, если Украина будет атаковать объекты в РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле придумали новую причину, чтобы сорвать переговоры. Песков заявил, что якобы передача ядерного оружия будет поднята на последующих переговорах Украины, США и РФ.
Также "Комментарии" писали, что Медведев выступил с новыми угрозами Украине.