Главная Новости Мир Россия Медведев прямо пригрозил нанести удар по Украине ядерным оружием
Медведев прямо пригрозил нанести удар по Украине ядерным оружием

Дмитрий Медведев заявил о возможности применения ядерного оружия против Украины и стран Европы после заявления СВР РФ.

24 февраля 2026, 13:10
Автор:
Slava Kot

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с прямой угрозой применения ядерного оружия против Украины и других стран Европы. Новые угрозы прозвучали после сообщения Службы внешней разведки РФ о якобы намерениях Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие.

Медведев прямо пригрозил нанести удар по Украине ядерным оружием

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев заявил, что передача ядерного оружия Украине изменяет ситуацию на войне.

"Информация СВР о намерении Франции и Британии передать киевскому нацистскому режиму ядерные технологии радикально меняет ситуацию. И дело здесь не в разрушении ДНЯО и еще чего-то там в международном праве. Это прямая передача воюющей стране ядерное оружие", — сказал Медведев.

Далее российский политик пригрозил ударами ядерным оружием по Украине, а также по странам, которые могли бы передать Киеву ядерные технологии. По его словам, Россия якобы "вправе" на такой ответ из-за "угрозы" для РФ.

"Не может быть и тени сомнения в том, что России в таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям в Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости — и в отношении стран-поставщиков, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией. Это тот симметричный ответ, на который имеет право Российская Федерация", – добавил Медведев.

Заметим, что официальных подтверждений планов передачи Украине ядерного оружия со стороны Запада нет. Ранее подобные утверждения Москвы не раз опровергались международными партнерами Киева. Аналитики подчеркивают, что российские заявления о "ядерной эскалации" часто раздаются в периоды дипломатического или военного напряжения. Кроме того, это не первый случай, когда Медведев публично прибегает к риторике ядерных угроз. К примеру, в 2024 году Медведев пригрозил ядерным оружием, если Украина будет атаковать объекты в РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле придумали новую причину, чтобы сорвать переговоры. Песков заявил, что якобы передача ядерного оружия будет поднята на последующих переговорах Украины, США и РФ.

Также "Комментарии" писали, что Медведев выступил с новыми угрозами Украине.



