Почему именно сейчас начались путинские перестановки во власти: что изменится в РФ

В России продолжаются кадровые перестановки. Сергея Шойгу убрали с поста Минобороны (МО), отдав этот пост экономисту Андрею Белоусову. Самого Шойгу отправили руководить Совбезом. Бывшего же "рулевого" этим как бы совещательным органом, Николая Патрушева, Путин сделал своим советником. О чем говорят и к чему могут привести перестановки, устроенные Путиным? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Ротации не случайно начались после путинской самоинаугурации

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж рассуждает следующим образом:

"Путин четко ориентируется на новую стратегию не только в войне с Украиной, но и в сломе миропорядка. Ставка на силу. Без компромиссов. Иначе его режим ждет крах. Потому экономика окончательно переводится на военные рельсы, потому МО, весь силовой сектор перестраиваются на перспективу глобального противостояния – с Украиной, с НАТО. Создание предпосылок для затяжной войны. Этим Кремль дает понять, что война может выплеснуться за пределы Украины, став глобальной, вплоть до ядерной".

По словам эксперта, смена Шойгу и его команды – это еще и о смене подхода к коррупционной составляющей. Она всегда была огромна в армии, уточняет генерал, но на это закрывали глаза, так как прибыль получали практически все, кто был при власти. Но так как Шойгу не выполнил путинского задания – не захватил Украину или хотя бы Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области (которые РФ уже считает своими), его кадры в МО начали показательно карать за коррупцию. А самого Шойгу "переселили" с хлебного места на Совбез, где бюджет несравним с тем, что имеет Минобороны, поясняет Николай Маломуж.

Он уверен, что ротации не случайно начались после путинской самоинаугурации. Так диктатор хочет показать, что это уже не прежний Путин, а – обновленный. И подходы обновляются.

"Новым министром обороны стал Белоусов, имеющий огромный опыт экономико-финансовой, технологической, логистической деятельности. Путин считает, что этот близкий ему человек сможет проявить себя на новом посту как талантливый менеджер. В данном случае — менеджер логистической и технологической войны, – уточняет экс-глава Внешней разведки. – Когда мы ведем переговоры с союзниками, указываем именно на эти аспекты — на то, что Украина должна победить технологически, ведь человеческие и прочие ресурсы у нас куда ниже, чем у страны-агрессора. Потому постоянно просим укрепления нас современным вооружением, превосходящим российское".

Пока путинские перестановки – больше о показухе, о сигналах Западу, считает генерал. Мол, лучше прекратить войну сейчас на условиях России (за счет Украины), пока не началось что-то более глобальное. На самом деле, невозможно сделать что-то быстро с более эффективным, чем ранее, обеспечением российских войск. Это вопрос годов, не месяцев, подчеркивает эксперт.

"Обращает на себя внимание, что главой Генштаба остался генерал Герасимов, – отмечает Николай Маломуж. – То есть, к нему у Путина вопросов, похоже, нет. И сейчас мы видим в исполнении Герасимова новую стратегию — попытку оттянуть украинские войска с Донбасса, наши резервы, которые мы готовим для контрударов, — на Харьковское и Сумское направления".

Смещение Шойгу – это не претензии к его персоне

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко напоминает, что Шойгу десятки лет пребывал на министерских постах (МЧС, МО).

"Он не просто соратник, а близкий, окультный соратник Путина. Его личная преданность Путину не дает тому повода думать, будто Шойгу может строить против него какие-то заговоры, – поясняет эксперт. – Так что смещение Шойгу – это не претензии к его персоне. Это – политика. Попытка показать, что в России пост главы Минобороны будет теперь заточен на сближение ВПК и армии. Условно говоря, чтоб никакой новый Пригожин не кричал: "Шойгу/Белоусов, где снаряды?!". Чтоб всё поставлялось вовремя и в нужном объеме".

По мнению Виктора Бобыренко, ставя Белоусова на пост Шойгу, Путин явно надеется на усиление военной промышленности, государственной и частной формы собственности. На подряды для армии в РФ сейчас активно подключают бизнес. Координацией всего этого и будет заниматься новый министр, акцентирует эксперт.

Он отмечает, что не ушел в небытие и Патрушев, старый путинский соратник.

"Пост секретаря Совбеза в России – это пост личности. Если руководитель Совбеза имеет реальный вес, то имеет и влияние на силовой блок. И Патрушев его имел. А приход туда Шойгу, которого ФСБшники "имели в виду", делает из него скорее "свадебного генерала". Роль Патрушева точно не уменьшается. Став советником (помощником) Путина он не потеряет своего влияния на наиболее мощную структуру в системе этого режима и в целом российского державы. Речь о ФСБ — цементирующей эти систему, пронизывающую ее насквозь. Именно представители ФСБ, так или иначе, контролируют верхушку армии, Росгвардии, МЧС, пенецитарную систему и так далее. Они глубоко пустили корни в экономику, бизнес, в тот же ВПК", – поясняет Виктор Бобыренко.

Он констатирует: кадровые перестановки в РФ – это об укреплении организационных возможностей МО и системы в целом.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит чистка в силовом блоке РФ: какие сигналы подает Путин.



