Появилась первая реакция Путина на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с кончиной верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщили в Кремле после ракетных ударов США и Израиля 28 февраля, в результате которых аятолла был убит.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин выразил соболезнования народу Ирана из-за смерти Али Хаменеи и раскритиковал атаки США и Израиля. По его словам, удары по Ирану стали нарушением норм человеческой морали и международного права.
Кроме того, глава Кремля заявил, что Россия будет помнить Али Хаменеи за его вклад в отношения РФ и Ирана.
Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что верховный лидер Ирана был уничтожен во время совместной операции американских и израильских военных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции России на удары США и Израиля по ее союзнику Ирану.
Также "Комментарии" писали, что Иран назначил временного верховного лидера после гибели Хаменеи. Таким образом, в Иране образовался триумвират из трех деятелей, которые будут руководить страной, пока не будет избран новый постоянный лидер Ирана.