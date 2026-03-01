Появилась первая реакция Путина на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Российский диктатор Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с кончиной верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщили в Кремле после ракетных ударов США и Израиля 28 февраля, в результате которых аятолла был убит.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин выразил соболезнования народу Ирана из-за смерти Али Хаменеи и раскритиковал атаки США и Израиля. По его словам, удары по Ирану стали нарушением норм человеческой морали и международного права.

"Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенных с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", — говорится в заявлении Путина.

Кроме того, глава Кремля заявил, что Россия будет помнить Али Хаменеи за его вклад в отношения РФ и Ирана.

"В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", — добавил Путин.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что верховный лидер Ирана был уничтожен во время совместной операции американских и израильских военных.

