logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Появилась первая реакция Путина на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась первая реакция Путина на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Владимир Путин отреагировал на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи, осудив атаки США и Израиля.

1 марта 2026, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с кончиной верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщили в Кремле после ракетных ударов США и Израиля 28 февраля, в результате которых аятолла был убит.

Появилась первая реакция Путина на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин выразил соболезнования народу Ирана из-за смерти Али Хаменеи и раскритиковал атаки США и Израиля. По его словам, удары по Ирану стали нарушением норм человеческой морали и международного права.

"Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенных с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", — говорится в заявлении Путина.

Кроме того, глава Кремля заявил, что Россия будет помнить Али Хаменеи за его вклад в отношения РФ и Ирана.

"В нашей стране аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", — добавил Путин.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что верховный лидер Ирана был уничтожен во время совместной операции американских и израильских военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции России на удары США и Израиля по ее союзнику Ирану.

Также "Комментарии" писали, что Иран назначил временного верховного лидера после гибели Хаменеи. Таким образом, в Иране образовался триумвират из трех деятелей, которые будут руководить страной, пока не будет избран новый постоянный лидер Ирана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости