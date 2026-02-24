Путин набросился с новыми ядерными угрозами: что сказал об Украине

Владимир Путин выступил с новыми заявлениями о возможном использовании ядерного оружия. Глава Кремля заявил, что противники России "не брезгуют никакими средствами" и якобы должны понимать, "чем это может закончиться".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ и прокомментировал информацию российских спецслужб якобы, что Лондон и Париж готовятся передать Украине ядерное оружие или так называемую "грязную бомбу". В Кремле утверждают, что Запад может сделать это тайно, представив разработку как украинскую.

"Противник не брезгует никакими другими средствами. Понимают, наверное, чем это может закончиться", — сказал Путин.

Напомним, что 24 февраля Служба внешней разведки РФ без доказательств сообщила о якобы планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. Сразу после этого российские политики начали угрожать и винить Украину. Например, Медведев заявил о возможности применения ядерного оружия против Украины и стран Европы после заявления СВР РФ, помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва намерена донести соответствующую информацию до Вашингтона, а спикер Кремля Дмитрий Песков указал, что это способ сорвать переговоры по войне.

Заметим, что никаких доказательств для подтверждения таких заявлений российская сторона не обнародовала. Ранее подобные обвинения не раз опровергались западными правительствами.

