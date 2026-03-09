Путин отреагировал на назначение нового лидера Ирана: что о нем сказал

Российский диктатор Владимир Путин направил официальное поздравление новому верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи по случаю его назначения на должность. Поздравительная телеграмма была обнародована пресс-службой Кремля.

Реакция Путина на нового лидера Ирана Моджтаба Хаменеи. Фото из открытых источников

Владимир Путин в своем обращении отметил, что в Кремле ожидают от нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи подобную политику, которую вел его отец аятолла Али Хаменеи.

"Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что вы с честью продолжите дело вашего отца и сплотите иранский народ перед суровыми испытаниями", — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин заявил о "неизменной поддержке" Тегерана со стороны Москвы и подчеркнул, что Россия и дальше будет оставаться надежным партнером Ирана. В телеграмме он пожелал новому лидеру успехов в решении сложных государственных задач, а также крепкого здоровья и силы духа.

Напомним, что Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером после гибели своего отца Али Хаменеи. Предыдущий руководитель страны погиб во время ударов по Тегерану, нанесенных Соединенными Штатами Америки и Израилем в конце февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Путина на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Российский диктатор заявил, что удары США и Израиля были совершены с "циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права".

Также "Комментарии" писали, что Иран избрал нового верховного лидера Моджтаба Хаменеи. Что о нем известно.