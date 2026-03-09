Путин отреагировал на назначение нового лидера Ирана: что о нем сказал

Рубрики
Российский диктатор Владимир Путин направил официальное поздравление новому верховному лидеру Ирана Моджтабу Хаменеи по случаю его назначения на должность. Поздравительная телеграмма была обнародована пресс-службой Кремля.
Реакция Путина на нового лидера Ирана Моджтаба Хаменеи. Фото из открытых источников
Владимир Путин в своем обращении отметил, что в Кремле ожидают от нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи подобную политику, которую вел его отец аятолла Али Хаменеи.
Кроме того, Путин заявил о "неизменной поддержке" Тегерана со стороны Москвы и подчеркнул, что Россия и дальше будет оставаться надежным партнером Ирана. В телеграмме он пожелал новому лидеру успехов в решении сложных государственных задач, а также крепкого здоровья и силы духа.
Напомним, что Моджтаба Хаменеи был избран верховным лидером после гибели своего отца Али Хаменеи. Предыдущий руководитель страны погиб во время ударов по Тегерану, нанесенных Соединенными Штатами Америки и Израилем в конце февраля.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Путина на смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Российский диктатор заявил, что удары США и Израиля были совершены с "циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права".
