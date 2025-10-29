Путина сильно прижали: что начал делать российский диктатор

Российский диктатор Владимир Путин с разницей в несколько дней рассказал об испытаниях ядерной ракеты "Буревестник" и ядерной торпеды "Посейдон". По мнению главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, заявления Путина свидетельствуют, что его прижали санкции президента США Дональда Трампа.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко в Telegram отреагировал на новое заявление Путина по поводу испытания ядерного аппарата "Посейдон".

"Санкции Трампа настолько прижали путину причинное место, что он начал упоминать названия всех российских и советских ракет, в попытке напугать мир ядеркой, которую РФ не сможет применить", — указывает Коваленко.

По его словам, Россию будут ждать в дальнейшем все большие санкции и атаки по инфраструктуре, если Путин не примет решение окончить войну в Украине.

"Но главное — в случае нападения на Запад, москва будет стерта с лица земли. И наполеоновское прошлое россиянам тоже не светит. А санкции только усилятся, и удары по российской инфраструктуре тоже, если пути не прекратят огонь", — добавил Коваленко.

Напомним, что 29 октября Путин заявил об "огромном успехе" во время испытания безэкипажного подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Ранее, 26 октября, глава Кремля рассказал об испытаниях ядерной ракеты "Буревестник", которую называют "Летучим Чернобылем".

