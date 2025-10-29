Путина сильно прижали: что начал делать российский диктатор

Рубрики
Российский диктатор Владимир Путин с разницей в несколько дней рассказал об испытаниях ядерной ракеты "Буревестник" и ядерной торпеды "Посейдон". По мнению главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, заявления Путина свидетельствуют, что его прижали санкции президента США Дональда Трампа.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Коваленко в Telegram отреагировал на новое заявление Путина по поводу испытания ядерного аппарата "Посейдон".
По его словам, Россию будут ждать в дальнейшем все большие санкции и атаки по инфраструктуре, если Путин не примет решение окончить войну в Украине.
Напомним, что 29 октября Путин заявил об "огромном успехе" во время испытания безэкипажного подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Ранее, 26 октября, глава Кремля рассказал об испытаниях ядерной ракеты "Буревестник", которую называют "Летучим Чернобылем".
