Путіна сильно притисли: що почав робити російський диктатор

Російський диктатор Володимир Путін з різницею у кілька днів розповів про випробовування ядерної ракети "Буревісник" та ядерної торпеди "Посейдон". На думку очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, заяви Путіна свідчать, що його притисли санкції президента США Дональда Трампа.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко в Telegram відреагував на нову заяву Путіна щодо випробування ядерного апарату "Посейдон".

"Санкції Трампа настільки прижали путіну причинне місце, що він почав згадувати назви всіх російських і радянських ракет, в намаганні налякати світ ядеркою, яку рф не зможе застосувати", — вказує Коваленко.

За його словами, на Росію чекатимуть надалі усе більші санкції та атаки по інфраструктурі, якщо Путін не прийме рішення закінчити війну в Україні.

"Але ж головне — у випадку нападу на Захід, москва буде стерта з лиця землі. І наполеонівське минуле росіянам теж не світить. А санкції тільки посиляться, і удари по російській інфраструктурі теж, якщо путін не припинить вогонь", — додав Коваленко.

Нагадаємо, що 29 жовтня Путін заявив про "величезний успіх" під час випробовування безекіпажного підводного апарата "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою. Раніше, 26 жовтня, очільник Кремля розповів про випробування ядерної ракети "Буревісник", яку називають "Летючим Чорнобилем".

