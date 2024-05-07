С чем Путин подходит к очередной для себя инаугурации: укрепятся ли его позиции

Сегодня, 7 мая, состоится инаугурация Путина, который четверть века правит Россией (президентство Медведева не в счет, потому что все понимали, что фактически продолжал царствовать на время ставший премьером Путин). Украинский МИД дал понять, что не признает Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации. Западные страны в массе своей проигнорируют "коронацию" диктатора, хоть некоторые пришлют своих представителей. Чего ожидать после очередного официального восхождения Путина на российский престол? Укрепятся или, напротив, ослабнут его позиции? Как это отразится на российско-украинской войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Инаугурация Путина пройдет в условиях дискуссии западного мира

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что фейковые выборы в РФ и инаугурация кремлевского диктатора – это символические события с предсказуемым результатом.

"За почти четверть века правления Путин максимально укрепил свою власть, создав коррумпированную послушную бюрократию, уничтожив независимые СМИ и запустив репрессивный механизм, исключающий существование любого альтернативного мнения. Самый непростой период для диктатуры, решившей продолжать играться в выборы — это предвыборный этап. Принято считать, что это время, когда диктатура идет на уступки, смягчает репрессии, задабривает малоимущие слои населения материальными подачками и всячески пытается убедить граждан, что впереди их ждет светлое будущее. Но в случае с Путиным мы этого не увидели", – отмечает эксперт.

Более того, продолжает она, кремлевский диктатор не побоялся убить крайне популярного в среде "патриотов" главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и лидера либеральной оппозиции Алексея Навального.

тому подтверждение", – поясняет Анна Малкина. "Эти акты сами по себе стали демонстрацией безграничной власти и беспринципности – и российское общество проглотило. Поэтому дальше, к сожалению, мы будем свидетелями все более безумных поступков российского "царя". Команда о проведении учений с тактическим ядерным оружием

Инаугурация Путина, как ожидается, пройдет в условиях дискуссии западного мира на тему, нужно или не нужно признавать его легитимным президентом, говорит эксперт.

"Позиции уже разделились, но это скорее результат политических игр. Ведь полный отказ признавать "президентство" Путина с международно-правовой точки зрения закрывает путь для потенциального переговорного процесса. И тут нужна позиция, которая даст возможность балансировать", – констатирует политолог.

После инаугурации Путина ничего для России особо не изменится

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий рассуждает так:

без каких-то перспектив. Возможно, после его инаугурации усилится неофициальная мобилизация. Объявлять же под тем или иным предлогом официальную мобилизацию Кремль не будет, понимая непопулярность темы". "Что касается инаугурации – очевидно, что Путин пытается надувать щеки, бряцать оружием (в том числе ядерным ),

Скорее всего, прогнозирует эксперт, продолжится и ускорится курс на "окукливание" России, ее самоизоляцию по типу Северной Кореи.

"Замыкание режима в себе, чтоб просто дать Путину досидеть до конца. Он сейчас борется за свое существование, понимая, что конец этой войны в любом виде будет означать его личный конец", – поясняет Александр Палий.

Потому, отмечает он, на усиление помощи Украине со стороны Запада, на разрешение рядом стран использовать их оружие ударов по территории РФ, такая истерика у страны-агрессора.

"Впрочем, в новой порции ядерных угроз не ничего нового ни для Украины, ни для ее партнеров, – считает эксперт. – Потому так спокойно на это реагируем ".

После инаугурации Путина ничего для России особо не изменится, уверен Александр Палий. Страна-агрессор продолжит деградировать во всех смыслах, включая экономический.

"Да, пока еще ей удается держаться на плаву за счет прошлых запасов и продажи ресурсов. Но четко виден путь даже не стагнации, а угасания РФ", – подчеркивает эксперт.

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