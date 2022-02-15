Требования Путина и заявления Шольца: итоги переговоров президента РФ и канцлера ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин провели 15 февраля переговоры в Москве. Они длились три часа и касались главным образом украинского вопроса.

Владимир Путин и Олаф Шольц - фото: сайт президента России

Так, Путин требовал немедленного решения вопроса о запрете вступления Украины в НАТО. А Шольц рассказывал ему, что президент Владимир Зеленский, с которым он встречался накануне, якобы пообещал подвижки обсуждение законопроектов об особом статусе Донбасса и выборах на неподконтрольных территориях.

Какие выводы можно сделать из того, что стало известно после переговоров и брифинга? Как ситуация вокруг украино-российского и российского-западного конфликта может развиваться далее? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Количество дипломатических контактов пока не переходит в качество

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев обращает внимание, что в последние дни дипломатическая активность по линиям "США — РФ" и "страны НАТО — РФ" (в том числе касательно украинского кейса) обрела доселе невиданный размах. В этом ракурсе следует рассматривать и визит Олафа Шольца в Москву.

"Однако, как по мне, количество дипломатических контактов пока не переходит в качество. Тупик в вопросе мирного урегулирования на Донбассе сохраняется. И, что бы там ни говорил Олаф Шольц относительно "скорой подачи Киевом законопроектов об исполнении Минских соглашений", позиция украинской стороны по ним остаётся неизменной — для властей Украины выполнение политических пунктов Минских соглашений абсолютно неприемлемо. И, вероятно, никто не в состоянии заставить их изменить эту позицию", – отмечает Даниил Богатырев.

Но, что ещё более важно, абсолютно никакого взаимопонимания нет и в американо-российских переговорах о требованиях гарантий безопасности, выдвинутых российской стороной, акцентирует эксперт.

"Всё вышеописанное делает дальнейшую эскалацию российско-американских и российско-НАТОвских отношений практически неизбежной. Это не означает, что местом эскалации обязательно станет Украина. Она — лишь один из возможных вариантов", – резюмирует Даниил Богатырев.

После заявлений канцлера Германии и президента РФ становится ясно, что давление на украинскую власть со стороны Запада в ракурсе выполнения Минских соглашений будет усиливаться

Политтехнолог Александр Кондратенко считает, что не следует делать поспешных выводов из официальной части пресс-конференции Путина и Шольца. Ведь это точно не последний раунд переговоров вокруг Украины и взаимоотношений РФ и Запада. Но есть моменты, которые достаточно четко просматриваются, отмечает эксперт.

"Первый такой момент – после заявлений канцлера Германии и президента РФ становится ясно, что давление на украинскую власть со стороны Запада в ракурсе выполнения Минских соглашений будет усиливаться. И ФРГ будет особенно старательно давить", – прогнозирует Александр Кондратенко.

Второй момент, по его мнению, связан с сегодняшним решением Госдумы обратиться к Путину с предложением признать независимость т.н. "ДНР" и "ЛНР".

"Решение точно еще не принято. При этом Шольц подчеркнул, что такое признание было бы политической катастрофой", – акцентирует политтехнолог.

Третий момент — частичный отвод российских войск от украинских границ, о котором также стало известно сегодня.

"Это свидетельствует, что некие договоренности достигнуты. А после заявления Шольца, что в рамках ТКГ будут в ближайшее время рассмотрены законопроекты об особом статусе ОРДЛО, о внесении соответствующих изменений в Конституцию Украины, можно констатировать, что альтернативы "Минску" как не было, так и нет. И политика нового канцлера тут – продолжение политики Меркель", – поясняет Александр Кондратенко.

Четвертый момент – энергетический.

"Заявления Путина в ракурсе поставок газа через Украину после завершения контракта (истекает в 2024 году) в стиле "если будет спрос на европейских рынках", "если это будет рентабельно", "если сама украинская газотранспортная система будет в исправном техническом состоянии" четко дают понять – после запуска "Северного потока-2" украинскую ГТС ждут колоссальные проблемы", – резюмирует эксперт.

Ранее на портале "Комментарии" — Эксперт рассказал, как Шольц мог спутать карты Путину со вторжением в Украину.





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