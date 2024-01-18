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У России серьезные проблемы: обратились за помощью к Казахстану

Из-за санкций против России Кремль просит помощи в Казахстане, чтобы обеспечить дефицит популярного продукта.

сегодня, 15:03
Автор:
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Slava Kot
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В России наблюдается массовый дефицит куриных яиц, что привело к повышению цены на этот продукт. Чтобы решить проблему Россия обратилась к Казахстану с просьбой увеличить поставки яиц. Об этом сообщает казахстанский ресурс Kursiv со ссылкой на пресс-службу правительства.

У России серьезные проблемы: обратились за помощью к Казахстану

Казахстан получил просьбу от РФ по поставкам яиц. Фото из открытых источников

Вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин встретился с российским коллегой Алексеем Оверчуком и обсудили правила, по которым можно будет доставить яйца в Россию.

"Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Серик Жумангарин дал поручение министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос", — говорится в заявлении.

В ходе переговоров стало известно, что Россия также сняла ограничения на поставки мяса из Казахстана, вероятно, чтобы компенсировать дефицит курятины.

В Казахстане сообщают о достаточном количестве яиц в стране и указывают, что в период с января по ноябрь местные птицефабрики сумели получить 4,9 млрд яиц. Из них Казахстан экспортировал в Афганистан – 114 млн яиц, Кыргызстан – 70 млн яиц и Россию – 2,6 млн яиц.

Напомним, что в России наблюдается массовый дефицит яиц и курятины, а также рост цен на эти продукты. На ситуацию отреагировал Путин, заявивший, что россияне стали богаче, поэтому увеличился спрос на яйца. В российском Минсельхозе указали сезонные факторы и вспышки птичьего гриппа причиной проблемы.

Однако вероятной причиной дефицита являются санкции против России, в частности, это касается поставок кормов для животных и оборудования. Другими причинами является нехватка рабочей силы, особенно мигрантов из стран Центральной Азии. Это происходит из-за дополнительного контроля со стороны РФ и падения рубля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Финляндия забрала у россиян поезда из-за невыполнения условий и санкций.

Также "Комментарии" писали, что Россия будет тратить миллиарды рублей каждый день. Такое решение приняли, чтобы компенсировать недополучение в бюджет РФ деньги из-за уменьшения цен на нефть и санкции против России.



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Источник: https://kz.kursiv.media/2024-01-17/zhnb-eggsrussiakz/
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