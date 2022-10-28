Валдайская речь Путина: о чем она говорит – ожидать ли изменений в войне против Украины

Вечером 27 октября российский диктатор Владимир Путин выступил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема в этом году: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". В традиционной для себя манере Путин врал, что Россия не считает себя врагом Запада, при этом угрожая и Западу. Он также пытался обосновать открытое вторжение в Украину, рассказывал сказки о потерях ВСУ и победах рашистов. Какие главные выводы можно сделать по итогам выступления? Чего ожидать дальше в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин пытается в очередной раз обосновать необходимость нападения на Украину

Директор Украинского института политики Руслан Бортник отмечает, что некой сенсации политического, экономического или социального характера – не прозвучало. В то же время, отмечает он, это было одно из самых длинных выступлений Путина за последнее время. Концептуальное. В котором он резюмирует, систематизирует новую российскую идеологию и те изменения, которые произошли вокруг РФ, в самой России с начала открытой войны против Украины.

"Во внешней политике декларируется курс на разворот на Восток, на отказ от политического, культурного, цивилизационного сотрудничества с Западным миром. При готовности сохранить часть экономических связей. Заявляется об уникальности российской цивилизации, ее отдельности, особенности. В понимании Путина Россия — это консервативный глобальный центр. Демонстрируется готовность путинского режима и дальше вести войну — прямую против Украины и гибридную против стран Запада, идти на дальнейшую эскалацию. Резюмируется отказ от вовлеченности в глобальную западную финансовую систему, от либеральной демократии. Бросается геополитический вызов США и их союзникам", – подчеркивает Руслан Бортник.

Он также акцентирует, что Путин пытается в очередной раз обосновать необходимость нападения на Украину, подчеркивая, что Россия будет продолжать войну, несмотря на потери, что она будет и далее милитаризироваться.

"Эта новая валдайская речь Путина, по сути, является речью о новой Холодной войне с рисками ее периодической трансформации в горячие фазы, в том числе в Украине", – резюмирует эксперт.

Заключение мира с Путиным сейчас – это прямая перспектива еще большей войны через несколько лет

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко напоминает, что рот Путина – Песков обещал, что валдайскую речь его шефа будут растягивать на цитаты.

"Но пока на цитаты ее растащили только российские ресурсы. Путин не сказал ничего такого, что не отвечало бы его предыдущим заявлениям, – поясняет эксперт. – Часто впадая в исторический маразм, он сам себя демонстрирует как пережиток прошлого, пытающийся впихнуть в реальность XXI века ценности середины прошлого века. Разделение мира на "хороших" и "плохих", борьба с антиколониализмом и другие подобные заявления – это попытка продемонстрировать, что при его правлении Россия восстановила свое место в геополитике. Своеобразная самореклама для внутреннего пользования и удержания немногочисленных мелких и воображаемых союзников".

По мнению Богдана Петренко, играя в антизападную риторику, Путин хочет продемонтировать себя едва ли не проводником для всех антизападных режимов.

"Что касается Украины, то путинские заявления мало изменились. Оправдание провалов войны, что это – по плану. Попытки играть в гуманизм "помощью жителям Донбасса". Сказки об искусственности самой Украины. Инфантильные заявления о несубъектности Украины под "рукой Вашингтона", тогда как истинную суверенность, по логике Путина, наша страна может приобрести только под "рукой Москвы"… Многие пишут о том, что Путин планирует войну надолго (на 10 лет). Но на самом деле он прибегает к привычной тактике – угроз в обмен на переговоры. Тем более что тему переговоров с Западом он поднимал в своей речи 8 раз", – отмечает эксперт.

Фактически, это попытка заключить мир на относительно выигрышных для Кремля позициях (оккупированной части Украины), пока такие позиции еще у него есть, считает Богдан Петренко. Что говорит, возможно, еще не об ощущении перспективной капитуляции Кремлем, но точно о том, что война в Украине для Путина обходится слишком дорого. И вытягивать ее становится все труднее.

"Но все понимают, что заключение мира с Путиным сейчас – это прямая перспектива еще большей войны через несколько лет", – поясняет политолог.

Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит с Россией – какая цель бредовых заявлений о "десатанизации" Украины и "грязной бомбе".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!