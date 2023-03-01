Зачем Путин остановил участие России в договоре СНВ-3 – есть ли перспективы, что режим рухнет

В конце зимы российский диктатор Владимир Путин подписал указ о временном прекращении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США, а также новый закон, запрещающий использовать в РФ большинство иностранных слов. Тем временем итальянская разведка считает, что Путин провалил основные стратегические задачи в войне в Украине, но пытается восстановить потенциал потрепанной армии и продолжить давление на страны НАТО. О чем говорят последние решения Кремля? Можно ли считать, что по нему уже пошли трещины – и этот год может стать для путинского режима последним? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путину чаще приходится включать ручной режим управления противоречиями внутри российских элит

По мнению политолога, политического консультанта Владимира Фесенко, последние решения и действия Кремля говорят о том, что Путин и российское руководство ищут оптимальную стратегию и тактику на ближайшую перспективу.

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"Выглядит это очень эклектично, – считает эксперт. – Видим попытки напугать Запад (приостановка участия в договоре о СНВ-3), но так, чтобы сохранить возможность для дальнейших торгов и переговоров (поэтому приостановка, а не выход из договора)".

Владимир Фесенко отмечает, что по отношению к войне против Украины – это одновременно и попытка придать этой войне образ "народной", и напугать российского обывателя риском уничтожения России и "русского этноса". И, в то же время, стремление превратить эту войну в повседневную, привычную обыденность, в рутину, нечто вроде "плохой погоды".

Похоже, рассуждает эксперт, что у Путина всё больше страхов по поводу перспектив нынешней войны.

"И эти страхи он озвучивает, пытаясь напугать и всю Россию. А весь остальной мир Путин (а еще больше Медведев, с вселившемся в него бесом Жириновского, и другие кремлевские пропагандисты) пытаются напугать ядерным апокалипсисом, если, по их мнению, с РФ попытаются сделать что-то плохое. Но раз они озвучивают свои страхи, значит, реально боятся, в том числе и ядерной войны, которой пугают", – поясняет политолог.

Путин, продолжает эксперт, пытается балансировать, ищет удобную для него внутриполитическую и внешнеполитическую конфигурацию. Но получается это не очень эффективно и убедительно.

"Не получается прикрыть реальные проблемы яркой пропагандистской картинкой. Да и сама картинка выглядит всё более аляповато, – отмечает Владимир Фесенко. – Трещины по путинскому режиму уже пошли. Но они связаны не с заявлениями Путина, а с военными поражениями России в Украине, с фактором Пригожина (главарь ЧВК "Вагнер"), с противостоянием между ним и "официальными силовиками" и рядом российских губернаторов. Стали публично проявляться разборки и противоречия между различными группировками в путинском режиме. А это косвенно говорит о том, что он не может функционировать, как раньше".

Путину, акцентирует политолог, чаще приходится включать ручной режим управления противоречиями внутри российских элит. Но ему всё сложнее контролировать ситуацию. И всё больше признаков, что Путин слабеет и физически, и психологически, и политически.

"Но это не означает, что путинский режим вот-вот рухнет. Не будем выдавать желаемое за действительное, – призывает Владимир Фесенко. – Нам хочется, чтобы Путин со своим режимом прекратил свое существование уже в ближайшее время. Но его стагнация, к сожалению, может затянуться не на один год. А, может, случится нечто неожиданное – и события начнут развиваться стремительно и взрывообразно. В истории России такое бывало не раз".

Россия в очередной раз показала, что с ней ни о чём нельзя договариваться

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний рассуждает так:

"Договор СНВ-3, предусматривающий сокращение наступательных вооружений, завершил свое действие еще в феврале 2021 года. Согласно прописанной в нем возможности продлить его действие на 5 лет, он должен был действовать до февраля 2026 года. Но РФ предсказуемо решила выйти из этого договора. Ожидаемость этого шага заключается в том, что еще в 2021-м Россия не пролонгировала этот договор автоматически, а проводила консультации с США. Несмотря на то, что соглашение подписали США и РФ, заинтересованы в его действии, в первую очередь, европейские союзники Штатов. Ведь при соблюдении договора, США Россия сокращали наступательные вооружения, радиус действия которых достигал европейского континента".

Однако Путин в своем ежегодном послании Совету федерации (состоялось в этот раз в феврале) сделал заявление об одностороннем выходе из договора, напоминает эксперт. А вчера подписал соответствующий указ.

"До начала полномасштабного наступления России на Украину этот шаг Кремля имел бы эффект взорвавшейся бомбы. Для европейцев данный договор был определенной гарантией не только сокращения имеющихся вооружений, но и документом, гарантировавшим стремление к мирному сосуществованию. Но Россия в очередной раз показала, что с ней ни о чём нельзя договариваться, – подчеркивает Юрий Подорожний. – По сути, война, которую начал Кремль на европейском континенте, уже является аннулированием этого договора. Официальное заявление об этом было лишь делом времени. Путин проигрывает войну в Украине, а потому у него остается всё меньше инструментов, позволяющих шантажировать наших союзников".

РФ, акцентирует эксперт, взяла курс на самоизоляцию и антизападное движение. Нынешние власти всячески дают понять, что путинская Россия – это не Европа.

"В прошлом году мы видели много разных шагов Кремля в этом направлении. И спектр таких движений достаточно широк: от выхода РФ из участия в Совете Европы – до запрета использовать иностранные слова в русском языке. Последний является весьма интересным с точки зрения логики, потому что запрещаются современные слова, пришедшие с английского и заменяемые словами, пришедшими, например, с французского или немецкого, но использовались до начала XXI века. Курс на изоляцию делает из России посмешище, которое не только объявило себя не Европой, но и продолжает строить светлое прошлое в отдельно взятой стране", – отмечает Юрий Подорожний.

Изоляция изоляцией, продолжает он (а Россия – не первая страна, решившая в это поиграть), но для достижения новых целей и планов Кремль должен выиграть войну в Украине. Ибо без этого все строящиеся планы не будут иметь никакого значения.

"Путин даже аванс выписал армии России и вписал в свою Конституцию территории, которые только планирует захватить, – напоминает эксперт. – Неспособность своей армии Путин попытался компенсировать давлением на страны НАТО различными путями. Так, итальянская разведка уже публикует планы Кремля касательно шантажа, подкупа, коррупции и дезинформации. На это будут израсходованы колоссальные средства из российского бюджета, что подтверждает гибридность этой войны. Конечно, за годы газового царствования РФ в Европе было создано значительное лобби российских интересов. Однако, упорство с которым ЕС, пусть со значительной болью, но избавляетя от российского газа, не оставляет шансов России и в инструментах гибридной войны".

Так что, констатирует Юрий Подорожний, какие бы решения сегодня ни принимали в стране-агрессоре, черту подведет лишь однозначная победа на поле боя.

"Поэтому – чем больше побед будет у ВСУ в боевых действиях, тем быстрее Россия будет двигаться к краху путинского режима, а там – и к развалу недоимперии, – уверен эксперт. – И всё же, не стоит прислушиваться к бравурным заявлениям о том, что наша победа возможна в скором времени. Враг сильный, враг способен вести войну на многих уровнях. А это значит, что 2023 год должен стать годом наших побед в восстановлении территориальной целостности, но, к сожалению, до завершения войны еще далеко".

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