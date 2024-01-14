Захарова отреагировала на слова Байдена: пригрозила взрывами в США

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Байдена, который пригрозил республиканцам из-за задержки помощи Украине. По словам Захаровой из-за такой ситуации могут произойти взрывы на нефтяных объектах в США.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова заявила, что Байден в начале 2022 года делал якобы угрожающие заявления в сторону России, а через полгода был взорван газопровод "Северный поток". Теперь спикер МИД РФ считает, что взрыва могут произойти на энергетических объектах в США.

"Советую американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США", — написала в социальных сетях представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Джо Байден 13 января во время брифинга перед журналистами в Белом доме заявил о необходимости принять решение о финансовой помощи Украине, в противном случае президент США сказал, что республиканцам "придется очень за многое заплатить".

Напомним, что это не первые угрозы, звучащие украинским партнерам со стороны российских политиков и дипломатов. Недавно бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что РФ будет атаковать ядерным оружием в случае ударов по территории РФ. В то время как Мария Захарова пригрозила Южной Корее местью за новые санкции против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за санкций и падения цены на нефть, Россия вынуждена прибегать к дополнительным расходам, которые составляют несколько миллиардов рублей ежедневно.

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