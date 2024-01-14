logo

BTC/USD

42894.08

ETH/USD

2540.54

LTC/USD

71.71

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Захарова отреагировала на слова Байдена: пригрозила взрывами в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Захарова отреагировала на слова Байдена: пригрозила взрывами в США

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что в США могут произойти взрывы на энергетических объектах.

сегодня, 16:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Байдена, который пригрозил республиканцам из-за задержки помощи Украине. По словам Захаровой из-за такой ситуации могут произойти взрывы на нефтяных объектах в США.

Захарова отреагировала на слова Байдена: пригрозила взрывами в США

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова заявила, что Байден в начале 2022 года делал якобы угрожающие заявления в сторону России, а через полгода был взорван газопровод "Северный поток". Теперь спикер МИД РФ считает, что взрыва могут произойти на энергетических объектах в США.

"Советую американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США", — написала в социальных сетях представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Джо Байден 13 января во время брифинга перед журналистами в Белом доме заявил о необходимости принять решение о финансовой помощи Украине, в противном случае президент США сказал, что республиканцам "придется очень за многое заплатить".

Напомним, что это не первые угрозы, звучащие украинским партнерам со стороны российских политиков и дипломатов. Недавно бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что РФ будет атаковать ядерным оружием в случае ударов по территории РФ. В то время как Мария Захарова пригрозила Южной Корее местью за новые санкции против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за санкций и падения цены на нефть, Россия вынуждена прибегать к дополнительным расходам, которые составляют несколько миллиардов рублей ежедневно.

Также "Комментарии" писали о русскоязычных в Финляндии, которые провели митинг в поддержку закрытых границ с Россией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/6890
Теги:
comments

Обсуждения

SS

сегодня, 16:36

Старого маразматика бидона и его сына отправить в тюрьму за разворовывания бюджета сша. А Техасу давно пора отсоединится от нищебродского сша которому жить осталось недолго))) Нигеры и пидорасы развалят америку))


Новости

Все новости