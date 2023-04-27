Путин примет участие в открытии турецкой АЭС

Президент России Владимир Путин вместе с турецким лидером Реджепом Эрдоганом примут виртуальное участие в торжественном открытии первого ядерного реактора в Турции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Путин и Эрдоган. Фото из открытых источников

Во время ежедневного брифинга спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидеры обеих стран проведут телефонный разговор, после примут участие в церемонии загрузки ядерного топлива в первый энергоблок АЭС "Аккую". Атомную станцию в Аккую Турция построила совместно с российской государственной атомной энергетической компанией "Росатом".

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Проект строительства четырех реакторов АЭС рассчитан производить 4,8 мегаватта электроэнергии, а его стоимость составляет более 20 млрд долларов. Таким образом Турция присоединится к нескольким десяткам стран, имеющих атомные станции на своей территории.

У Пескова также спросили о состоянии здоровья Реджепа Эрдогана, однако спикер Кремля ответил, что об этом ничего не знает.

Напомним, что 14 мая в Турции пройдут президентские выборы. У Реджепа Эрдогана есть активная политическая кампания, отрывает нефтяные месторождения, анонсирует новые танки, авианосец и обещает бесплатный газ для населения. Однако 16 апреля лидер Турции отменил свои визиты в несколько городов из-за плохого самочувствия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выборы в Турции могут стать ключевым моментом для Европы, НАТО и войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что по результатам опроса нынешний лидер страны Реджеп Эрдоган проигрывает выборы в Турции своему оппозиционному конкуренту.