Эрдоган отреагировал на запущенную в сторону Турции ракету Ирана
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган отреагировал на запущенную в сторону Турции ракету Ирана

ПВО НАТО перехватило летевшую в сторону Турции иранскую баллистическую ракету. Эрдоган отреагировал.

5 марта 2026, 12:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Турция Реджеп Эрдоган заявил о "наивысшем уровне решимости" в защите страны после инцидента с иранской баллистической ракетой, которая была запущена в направлении турецкой территории. По данным Анкары, ракету перехватила система противовоздушной обороны НАТО.

Эрдоган отреагировал на запущенную в сторону Турции ракету Ирана

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Как сообщило Министерство обороны Турции, ракета была запущена с территории Ирана и пролетела над Ираком и Сирией. Ее уничтожили над восточной частью Средиземного моря еще до того, как она могла представлять непосредственную угрозу. В результате инцидента никто не пострадал.

Реджеп Эрдоган прокомментировал инцидент с иранской ракетой и заявил, что Анкара не оставляет безопасность государства на произвол случая.

"Турция принимает все необходимые меры в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и немедленно вмешается, если это будет необходимо. Наша решительность и способность обеспечить безопасность нашей страны и нашего народа на самом высоком уровне", — заявил Эрдоган.

После инцидента глава турецкой дипломатии Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. В ходе переговоров он призвал избегать шагов, которые могли бы еще больше усугубить ситуацию на Ближнем Востоке.

С 28 февраля на Ближнем Востоке продолжаются совместные израильско-американские операции "Ревущий лев" и "Эпическая ярость", в рамках которых воздушные силы обеих стран атакуют цели в Иране. В ответ иранская армия обстреливает и бомбит цели в Израиле и других странах Ближнего Востока. Турецкие власти раскритиковали авиаудары по Ирану, назвав их нарушением международного права.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран атаковал Азербайджан двумя дронами. Появилась реакция Баку.

Также "Комментарии" писали, что в НАТО отреагировали на запуск баллистической ракеты Ирана по Турции.



