Эрдоган отреагировал на запущенную в сторону Турции ракету Ирана

Президент Турция Реджеп Эрдоган заявил о "наивысшем уровне решимости" в защите страны после инцидента с иранской баллистической ракетой, которая была запущена в направлении турецкой территории. По данным Анкары, ракету перехватила система противовоздушной обороны НАТО.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Как сообщило Министерство обороны Турции, ракета была запущена с территории Ирана и пролетела над Ираком и Сирией. Ее уничтожили над восточной частью Средиземного моря еще до того, как она могла представлять непосредственную угрозу. В результате инцидента никто не пострадал.

Реджеп Эрдоган прокомментировал инцидент с иранской ракетой и заявил, что Анкара не оставляет безопасность государства на произвол случая.

"Турция принимает все необходимые меры в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и немедленно вмешается, если это будет необходимо. Наша решительность и способность обеспечить безопасность нашей страны и нашего народа на самом высоком уровне", — заявил Эрдоган.

После инцидента глава турецкой дипломатии Хакан Фидан провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. В ходе переговоров он призвал избегать шагов, которые могли бы еще больше усугубить ситуацию на Ближнем Востоке.

С 28 февраля на Ближнем Востоке продолжаются совместные израильско-американские операции "Ревущий лев" и "Эпическая ярость", в рамках которых воздушные силы обеих стран атакуют цели в Иране. В ответ иранская армия обстреливает и бомбит цели в Израиле и других странах Ближнего Востока. Турецкие власти раскритиковали авиаудары по Ирану, назвав их нарушением международного права.

